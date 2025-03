Τι φέρνει το The Last of Us: Part II Remastered στην έκδοση του PC;

Η Sony φέρνει το The Last of Us: Part II Remastered στο PC με νέο περιεχόμενο.

Το The Last of Us: Part II θεωρείται από τα καλύτερα videogames των τελευταίων ετών και μετά την πορεία του στις κονσόλες PlayStation έρχεται τον Απρίλιο και στο PC.

Η Sony μίλησε για τα όσα φέρνει μαζί του στις 3 Απριλίου και συγκεκριμένα σε επίπεδο modes θα έχουμε ακόμη τα No Return και Guitar Free Play, αλλά και πολλές ώρες με σχολιασμό των developers.

Για τους κατόχους ισχυρών συστημάτων θα υποστηρίζονται τα Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3.1 και AMD FSR 4, VSync και DirectStorage, καθώς και πολλές επιλογές για την ρύθμιση της εικόνας, αλλά και υποστήριξης πολλαπλών monitors ή και ultrawide monitors.

Για όσους θέλουν να συνδυάσουν και την πρόοδό τους με τα αντίστοιχα τρόπαια του PSN, θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και του λογαριασμού τους.