1 εκατ. παίκτες συγκέντρωσε ήδη το Assassin’s Creed Shadows σε μόλις μία ημέρα!

Το Assassin’s Creed Shadows κλέβει τις εντυπώσεις των παικτών

Η Ubisoft ανακοίνωσε πως το Assassin’s Creed Shadows έκλεψε ήδη τις εντυπώσεις των παικτών, με πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμου να έχει απολαύσει τη νέα περιπέτεια της γαλλικής εταιρείας μέσα στην πρώτη ημέρα διάθεσης.

Ο επίσημος λογαριασμός του παιχνιδιού στο X ανακοίνωσε πως οι developers είναι ενθουσιασμένοι με την αντιμετώπιση που επιφύλαξε το κοινό και πως ήδη δουλεύουν πάνω στις βελτιώσεις που θα έρθουν με τα νέα patches.

It's not even 4PM here in Canada and Assassin's Creed Shadows has already passed 1 million players!



Thank YOU from the bottom of our hearts for joining this adventure in Feudal Japan. We are beyond excited to start this journey with you! pic.twitter.com/1cqwABrQfN