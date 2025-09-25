H Xiaomi παρουσίασε τα Xiaomi 15T, νέα ακουστικά, tablets και πολλές οικιακές συσκευές στο Μόναχο

Η Xiaomi επιτείθεται σε όλα τα επίπεδα και παρουσίασε στο Μόναχο το νέο της πλάνο.

Η Xiaomi παρουσίασε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Μόναχο της Γερμανίας, τη Xiaomi 15T series, η οποία περιλαμβάνει το Xiaomi 15T και το Xiaomi 15T Pro. Σχεδιασμένη για αναβαθμισμένη ποιότητα εικόνας, η Xiaomi 15T series διαθέτει ένα προηγμένο τριπλό σύστημα καμερών, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη Leica, το οποίο αποτελείται από μια κεντρική, μια ultra-wide και έναν τηλεφακό για το Xiaomi 15T, και μια κεντρική, μια ultra-wide και έναν τηλεφακό Leica 5x Pro για το Xiaomi 15T Pro. Και τα δυο συστήματα καμερών είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν εντυπωσιακά φωτογραφικά αποτελέσματα σε ποικίλες συνθήκες. Για ευέλικτη σύνθεση, αμφότερα τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro διαθέτουν σειρά επιλογών από εστιακά βάθη.

Το Χiaomi 15T Pro φέρνει την Leica 5x Pro telephoto κάμερα για πρώτη φορά στη σειρά Xiaomi T, η οποία προσφέρει εντυπωσιακό οπτικό ζουμ 5x, οπτικό ζουμ 10x και Ultra Zoom έως 20x, ιδανικό για μια ένα μεγάλο εύρος φωτογραφιών, από εκτεταμένα τοπία έως λεπτομερείς λήψεις. Παράλληλα, και στις δύο συσκευές έχει ενσωματωθεί μπροστινή κάμερα 32 MP για selfie και βιντεοκλήσεις. Παράλληλα με το προηγμένο hardware της κάμερας της σειράς, λειτουργεί το Xiaomi AISP 2.0, η πλατφόρμα υπολογιστικής φωτογραφίας νέας γενιάς της Εταιρείας. Με χαρακτηριστικά όπως το PortraitLM 2.0 και το ColorLM 2.0, το Xiaomi AISP 2.0 βοηθά στη βελτίωση των εικόνων, ενισχύοντας την αίσθηση του βάθους, την τονική γκάμα και την πιστότητα των χρωμάτων, με αποτέλεσμα πιο φυσικές, ρεαλιστικές φωτογραφίες που απαιτούν ελάχιστη επεξεργασία και στις δύο εκδόσεις.

Και τα δύο μοντέλα υποστηρίζουν εγγραφή 4K 30fps HDR10+ σε όλες τις εστιακές αποστάσεις, διατηρώντας έτσι σταθερή ζωντάνια και αντίθεση, ανεξάρτητα από τον φακό που χρησιμοποιείται. Παράλληλα, το Xiaomi 15T Pro ξεπερνά τα όρια, υποστηρίζοντας υψηλές προδιαγραφές 4K 120fps στην κύρια κάμερα, επιτρέποντας στους χρήστες να παράγουν κινηματογραφικά κλιπ με ακριβή έλεγχο καρέ. Για την επεξεργασία και το μοντάζ, παρέχεται εγγραφή 4K 60fps 10-bit Log με είσοδο LUT, προσφέροντας έτσι μεγάλη ευελιξία.

Πέρα από την απεικόνιση, η σειρά Xiaomi 15T κάνει ένα άλμα και στην κινητή συνδεσιμότητα, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι. Στο επίκεντρο αυτής της καινοτομίας βρίσκεται η Xiaomi Astral Communication, μια σουίτα προηγμένων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πρεμιέρας της Xiaomi Offline Communication με τη σειρά Xiaomi 15T. Αυτό επιτρέπει την άμεση φωνητική επικοινωνία μεταξύ συσκευών της σειράς Xiaomi 15T σε αποστάσεις έως 1,9 χλμ. για το Xiaomi 15T Pro και 1,3 χλμ. για το Xiaomi 15T, ακόμη και χωρίς σήματα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi. Είναι ιδανικό για ανοιχτούς χώρους, όπως ζούγκλες, ερήμους ή απομακρυσμένα μονοπάτια πεζοπορίας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αξιοπιστίας όταν τα παραδοσιακά δίκτυα δεν είναι προσβάσιμα. Για σταθερή και προσαρμοστική συνδεσιμότητα σε διάφορες συνθήκες, η Xiaomi Astral Communication περιλαμβάνει επίσης το Xiaomi Surge T1S Tuner, το οποίο χρησιμοποιεί με ευελιξία σήματα GPS, Wi-Fi, Bluetooth και κινητής τηλεφωνίας. Αυτό λειτουργεί σε συνδυασμό με το Super Antenna Array, το οποίο διαθέτει μια κεραία υψηλής απόδοσης που βελτιώνει τη συνολική απόδοση της κινητής τηλεφωνίας και το AI Smart Antenna Switching για μεγιστοποίηση της απόδοσης του σήματος.

Εκτός από την τεχνολογία επικοινωνίας, η σειρά Xiaomi 15T θα διαθέτει επίσης την νεότερη έκδοση του Xiaomi HyperOS 3. Προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη, το Xiaomi HyperOS 3 θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του στη σειρά Xiaomi 15T και θα κυκλοφορήσει με βελτιωμένες δυνατότητες πολλαπλών εργασιών (multitasking) ταχύτερη εκκίνηση εφαρμογών και επανασχεδιασμένα στοιχεία διεπαφής, όπως οθόνες κλειδώματος, ταπετσαρίες, εικονίδια, widget και ένα εντελώς νέο σχεδιασμό ειδοποιήσεων. Επιπλέον, το system-level intelligence του Xiaomi HyperAI και η βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα μεταξύ συσκευών θα συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται και να συγχρονίζουν περιεχόμενο χωρίς προβλήματα.

Το ισχυρό hardware και η συνδεσιμότητα της σειράς Xiaomi 15T συμπληρώνονται από μια καθαρή, ζωντανή και μεγαλύτερη οθόνη από οποιαδήποτε άλλη σειρά smartphone της Xiaomi. Η μεγάλη οθόνη 6,83 ιντσών έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει τη δημιουργία περιεχομένου, την ανάγνωση και την ψυχαγωγία με εντυπωσιακά γραφικά. Επιπλέον, με μέγιστη φωτεινότητα έως 3200 nits, η οθόνη διατηρεί τη σαφήνεια ακόμη και σε έντονο φως, συμβάλλοντας στην εξασφάλιση ορατότητας σε ποικιλία συνθηκών. Πέρα από αυτό, η ευκρινής ανάλυση 1,5K αποδίδει σκηνές με εξαιρετική ζωντάνια και χρωματική ακρίβεια, αποδίδοντας φωτογραφίες, βίντεο και γραφικά με εκπληκτική λεπτομέρεια.

Παράλληλα, το Xiaomi 15T υποστηρίζει ομαλό ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz για υπέροχο scrolling. Για την περαιτέρω ενίσχυση της φροντίδας των ματιών, ενσωματώνει ρύθμιση φωτεινότητας PWM 3840Hz, η οποία μειώνει αποτελεσματικά το τρεμόπαιγμα της οθόνης, καθιστώντας την οθόνη πιο άνετη για παρατεταμένη προβολή, ειδικά κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανάγνωσης ή σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

Μια ισχυρή εμπειρία οθόνης απαιτεί εξίσου ικανές εσωτερικές λειτουργίες. Η σειρά Xiaomi 15T προσφέρει ισχυρή απόδοση και αποτελεσματική θερμική διαχείριση για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σημερινών χρηστών. Τόσο το Xiaomi 15T όσο και το Xiaomi 15T Pro διαθέτουν μπαταρία 5500mAh, που παρέχει συνεχή ισχύ μέσα σε ένα λεπτό πλαίσιο. Ενώ το Xiaomi 15T Pro προσφέρει ευελιξία φόρτισης με ενσύρματο HyperCharge 90W και ασύρματο HyperCharge 50W, το Xiaomi 15T διαθέτει HyperCharge 67W για να εξασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να φορτίζουν γρήγορα χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής. Το Xiaomi 15T Pro λειτουργεί με το chipset MediaTek Dimensity 9400+, κατασκευασμένο με διαδικασία 3nm, ενώ το Xiaomi 15T τροφοδοτείται από το MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Και οι δύο επεξεργαστές προσφέρουν βελτίωση στην απόδοση της CPU και της GPU σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη γενιά, εξασφαλίζοντας ομαλή εκτέλεση σε μια μεγάλη ποικιλία εργασιών.

Η σειρά Xiaomi 15T δεν διαθέτει μόνο premium εμφάνιση και αίσθηση, αλλά προσφέρει και πρόσθετη ανθεκτικότητα για μεγαλύτερη σιγουριά. Αυτό ξεκινά από την οθόνη Corning Gorilla Glass 7i, η οποία παρέχει 100% βελτιωμένη αντοχή στις γρατσουνιές σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, και επεκτείνεται περαιτέρω σε ένα ανθεκτικό πίσω μέρος από γυαλί, συνδυάζοντας στυλ και ανθεκτικότητα. Και τα δύο μοντέλα έχουν αναβαθμιστεί ώστε να αντέχουν σε βάθη έως 3 μέτρα γλυκού νερού,² διαθέτοντας πιστοποίηση IP68 για αντοχή στο νερό και τη σκόνη.

Διαφοροποιούμενο από τη βασική έκδοση, το Xiaomi 15T Pro είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου 6M13 υψηλής αντοχής, προσφέροντας βελτιωμένη προστασία από πτώσεις και δομική ακεραιότητα. Οι χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν Black, Gray και το πολυτελές Mocha Gold, σχεδιασμένο για χρήστες που εκτιμούν τις λεπτομέρειες και την ανθεκτικότητα. Εν τω μεταξύ, το Xiaomi 15T θα είναι διαθέσιμο σε Μαύρο, Γκρι και το ξεχωριστό Rose Gold, ένα χρώμα σχεδιασμένο για χρήστες που εκτιμούν την μοντέρνα έκφραση και τη διακριτική κομψότητα.

Νέα AIoT προϊόντα για κάθε χρήση

Πέραν των κινητών της, η Xiaomi ανακοίνωσε σήμερα επτά νέα προϊόντα επεκτείνοντας το AIoT χαρτοφυλάκιο της στις παγκόσμιες αγορές. Πρόκειται για τα: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 και Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026, καθώς και για τη Xiaomi Smart Camera C701.

Το Xiaomi Watch S4 41mm συνδυάζει την κομψή κατασκευή με προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής κατάστασης, σχεδιασμένο για χρήστες που επιθυμούν στυλ και αξιόπιστη καθημερινή απόδοση. Η οθόνη AMOLED 1,32 ιντσών φτάνει τα 1500 nits σε λειτουργία υψηλής φωτεινότητας με ευκρινή ανάλυση 466 × 466, προσφέροντας καθαρές, ζωντανές εικόνες ακόμη και σε έντονο εξωτερικό φως, ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν τις ειδοποιήσεις τους, να παρακολουθούν τις προπονήσεις ή να βλέπουν τα στατιστικά υγείας με μια ματιά χωρίς να καταπονούν τα μάτια τους. Με λεπτό προφίλ 9,5 mm (εξαιρουμένων των προεξοχών) και βάρος μόλις 32 g (χωρίς λουράκι), είναι σχεδιασμένο για να φοριέται όλη την ημέρα, είτε κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, είτε στο γραφείο ή για την παρακολούθηση του ύπνου. Διαθέσιμο σε Black, Mint Green, White, και την ξεχωριστή έκδοση Sunset Gold, με χρυσό λουράκι Milanese και στεφάνη με εργαστηριακά παραγόμενο διαμάντι, το Xiaomi Watch S4 41 mm προσφέρει στους χρήστες ευέλικτες επιλογές στυλ, επιτρέποντάς του να λειτουργεί τόσο ως πρακτικό εργαλείο όσο και ως μοντέρνο αξεσουάρ.

Η υγεία και η ευεξία είναι κεντρικά στοιχεία του Xiaomi Watch S4 41 mm. Η αναβαθμισμένη μονάδα καρδιακού ρυθμού παρέχει πιο ακριβή παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της άσκησης, επιτρέποντας στους χρήστες να αναλύουν καλύτερα τις προπονήσεις τους και να προπονούνται με τη βέλτιστη ένταση. Η παρακολούθηση του ύπνου περιλαμβάνει πολυδιάστατη ανάλυση και ένα 21ήμερο πρόγραμμα βελτίωσης με οδηγίες, παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες για τη βελτίωση της ανάπαυσης και τη δημιουργία υγιέστερων ρουτινών με την πάροδο του χρόνου. Για υπαίθριες δραστηριότητες, η διπλή ζώνη εντοπισμού GNSS εξασφαλίζει αξιόπιστη παρακολούθηση διαδρομής για δρομείς, ποδηλάτες και πεζοπόρους. Το Xiaomi Watch S4 41mm υποστηρίζει επίσης πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης και του σκι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν την απόδοσή τους στην πισίνα, στις πίστες ή στο γυμναστήριο. Για την καταγραφή κάθε προπόνησης, η λειτουργία αθλητικού vlog επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εξ αποστάσεως τα smartphone τους για να ξεκινήσουν την εγγραφή βίντεο, ενώ εμφανίζονται στην οθόνη δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως ο καρδιακός ρυθμός και οι θερμίδες που καίγονται. Με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 8 ημέρες και γρήγορη φόρτιση5, οι χρήστες μπορούν να βασίζονται στο Xiaomi Watch S4 41mm για να συμβαδίζουν με τα πολυάσχολα προγράμματά τους χωρίς συχνές διακοπές για φόρτιση.

Τα Xiaomi Open Wear Stereo Pro επαναπροσδιορίζει τον ήχο ανοιχτού τύπου με ένα ελαφρύ, εργονομικό σχεδιασμό που καθιστά την παρατεταμένη ακρόαση πρακτική και απολαυστική. Ο ελαφρύς σχεδιασμός τους διαθέτει ένα σύστημα στήριξης τριών σημείων και ακουστικά με κλίση προς τα έξω που κατανέμουν ομοιόμορφα την πίεση, συμβάλλοντας στη μείωση της κόπωσης των αυτιών κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων ακρόασης. Το εύκαμπτο σύρμα τιτανίου με μνήμη προσαρμόζεται φυσικά σε διαφορετικά σχήματα αυτιών, εξασφαλίζοντας ασφαλή εφαρμογή που παραμένει στη θέση της είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, είτε κατά τη μετακίνηση, είτε κατά τη χαλάρωση στο σπίτι. Πιστοποιημένα από την TÜV SÜD για υψηλή άνεση στη χρήση, είναι κατάλληλα τόσο για δραστήριο όσο και για καθημερινό τρόπο ζωής. Μια συμπαγής μαγνητική θήκη τα διατηρεί ασφαλή και φορητά, ενώ η διάρκεια αναπαραγωγής έως 8,5 ώρες ανά φόρτιση — που μπορεί να επεκταθεί σε 45 ώρες με τη θήκη — σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν μουσική, κλήσεις ή podcasts όλη την ημέρα χωρίς να ανησυχούν για την εξάντληση της μπαταρίας. Για μεγαλύτερη ευκολία, η γρήγορη φόρτιση παρέχει δύο ώρες αναπαραγωγής σε μόλις 10 λεπτά, καθιστώντας τα έτοιμα για χρήση ακόμη και με ένα σύντομο διάλειμμα.

Η Xiaomi γιορτάζει δέκα χρόνια καινοτομίας στον τομέα των wearables με την κυκλοφορία του Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, σχεδιασμένο για χρήστες που επιθυμούν στυλ και πρακτικότητα στην καθημερινή τους ζωή. Το μοντέλο Glimmer Gold προσθέτει μια premium εμφάνιση που λειτουργεί και ως κομψό αξεσουάρ, καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση στο γυμναστήριο, στη δουλειά ή ακόμα και σε επίσημες εκδηλώσεις. Η οθόνη AMOLED 1,72 ιντσών με φωτεινότητα 1500 nits και ρυθμό ανανέωσης 60Hz10 προσφέρει μια φωτεινή και λειτουργική οθόνη που παραμένει ευδιάκριτη σε εξωτερικούς χώρους και ανταποκρίνεται άμεσα όταν περιηγείστε στις εφαρμογές ή ελέγχετε στατιστικά στοιχεία. Το Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition μπορεί επίσης να φορεθεί ως κολιέ11 ή διακοσμητικό στοιχείο, προσφέροντας στους χρήστες περισσότερους τρόπους να δείξουν το προσωπικό τους στυλ χωρίς να χάνουν την καθημερινή λειτουργικότητα.

Η Xiaomi παρουσίασε ακόμη τη σειρά Xiaomi Robot Vacuum 5 με δύο μοντέλα προσαρμοσμένα σε διαφορετικές ανάγκες καθαρισμού. H Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro προσφέρει εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης 20000Pa για την εύκολη απομάκρυνση σκόνης, τρίχας από τα κατοικίδια και μεγάλων υπολειμμάτων, με την υποστήριξη του dToF (Direct Time-of-Flight) Smart Retractable Radar που επιτρέπει τον καθαρισμό κάτω από έπιπλα με ύψος μόλις 9,5 cm. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να φτάνουν σε δυσπρόσιτα σημεία που οι παραδοσιακές σκούπες δεν μπορούν, διατηρώντας το σπίτι πεντακάθαρο. Ενσωματώνει επίσης προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση ρύπων και αποφυγή εμποδίων, που υποστηρίζεται από ένα σύστημα τριπλής κάμερας, βοηθώντας τη να προσαρμόζει τις στρατηγικές καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο και να περιηγείται πιο έξυπνα γύρω από τα αντικείμενα. Ο βελτιωμένος σταθμός της Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro περιλαμβάνει πλύσιμο της σφουγγαρίστρας με ζεστό νερό στους 80°C, Smart Mode με προκαθορισμένη θερμοκρασία νερού και αυτόματους κύκλους επαναπλύσης που ενεργοποιούνται από αισθητήρες ρύπων, εξασφαλίζοντας καθαρά πανάκια με ελάχιστη χειροκίνητη συντήρηση.



Η Xiaomi Robot Vacuum 5, από την άλλη πλευρά, διαθέτει την ίδια ισχύ αναρρόφησης 20000Pa και dToF (Direct Time-of-Flight) Smart Retractable Radar στο λεπτό σώμα της. Διαθέτει επίσης S-CrossTM dual-line structured light για αποφυγή εμποδίων, ανιχνεύοντας αντικείμενα με ακρίβεια για την αποφυγή συγκρούσεων, ακολουθώντας παράλληλα αποτελεσματικές διαδρομές καθαρισμού. Η βάση της υποστηρίζει προσαρμόσιμες θερμοκρασίες νερού, αυτοκαθαριζόμενους δίσκους και στέγνωμα με ζεστό αέρα εντός δύο ωρών20, καθιστώντας την καθημερινή της συντήρηση απλή και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητο καθαρισμό. Αυτό την καθιστά μια ιδανική επιλογή για χρήστες που αναζητούν κορυφαία δύναμη αναρρόφησης με απλή λειτουργία.

Σε ό,τι αφορά τις τηλεοράσεις, η Xiaomi αναβαθμίζει την οικιακή ψυχαγωγία με τη σειρά Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, προσφέροντας εμπειρία θέασης νέας γενιάς χάρη στην προηγμένη τεχνολογία QD-Mini LED. Διαθέσιμη σε διαστάσεις 75“, 65”' και 55", η σειρά προσφέρει ευελιξία για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη δωματίων, είτε για μεγάλους χώρους καθιστικού, υπνοδωμάτια ή εγκαταστάσεις gaming. Συνδυάζοντας τον οπίσθιο φωτισμό Mini LED με βελτιώσεις quantum dot, η Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 παράγει βαθύτερα μαύρα, φωτεινότερα highlights και πιο ζωντανά χρώματα, κάνοντας τις ταινίες, τα αθλητικά γεγονότα και τις εκπομπές να φαίνονται πιο ευκρινείς και πιο ρεαλιστικές. Η ανάλυση UHD 4K προσθέτει ρεαλιστικές λεπτομέρειες, ενώ τα HDR10+ και Dolby Vision εξασφαλίζουν ότι ένα ευρύ φάσμα σκηνών φαίνεται εκπληκτικό ακόμη και σε φωτεινά δωμάτια. Με τη λειτουργία Filmmaker Mode, οι θεατές μπορούν να απολαύσουν τις ταινίες όπως τις οραματίζονταν οι σκηνοθέτες, με ακριβή χρώματα και μια πιο αυθεντική κινηματογραφική αίσθηση στο σπίτι.

Με την υποστήριξη του Xiaomi Visual Engine Pro, η σειρά Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 βελτιώνει την ευκρίνεια με τεχνολογία χαμηλής αντανάκλασης που μειώνει την αντανάκλαση, έτσι ώστε η εικόνα να παραμένει καθαρή ακόμη και υπό το φως του ήλιου ή έντονο εσωτερικό φωτισμό. Η λειτουργία Global dimming βελτιώνει τις πιο σκοτεινές σκηνές, ενώ οι μηχανές ευκρίνειας κίνησης διατηρούν τις αθλητικές και τις σκηνές δράσης ομαλές και χωρίς θόλωση. Όσον αφορά τον ήχο, τα διπλά ηχεία 15W με Dolby Atmos και ρύθμιση Harman AudioEFX δημιουργούν έναν καθηλωτικό ήχο που κάνει τους διαλόγους, τη μουσική και τα εφέ να ακούγονται ισορροπημένα - σαν να βρίσκεστε σε κινηματογράφο, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον ηχεία. Για τους gamers, η Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 διαθέτει ρυθμό ανανέωσης 144Hz με δυνατότητα ενίσχυσης έως 288Hz, κάνοντας το gameplay πιο ομαλό, ανταποκρινόμενο και συναρπαστικό σε όλα τα είδη, από αγώνες μέχρι περιπέτειες σε ανοιχτό κόσμο.