Το Facebook Dating App απέκτησε δύο νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Η ΑΙ μπαίνει στο Facebook Dating App

Η εφαρμογή Facebook Dating απέκτησε δύο νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να βοηθήσουν τους χρήστες στην αναζήτηση συντρόφου και να αντιμετωπίσουν την κούραση από το συνεχές σύρσιμο προφίλ.

Το πρώτο εργαλείο είναι ένας chatbot, ονόματι Dating Assistant, ο οποίος μπορεί να βρει υποψήφιους συντρόφους βάσει των ενδιαφερόντων του χρήστη. Για παράδειγμα, μπορεί να βοηθήσει με το αίτημα "Βρες μου μία κοπέλα από το Μπρούκλιν που ασχολείται με την τεχνολογία."

Επιπλέον, ο Dating Assistant μπορεί να προτείνει ιδέες για ραντεβού ή να βοηθήσει στη βελτίωση του προφίλ. Η λειτουργία αυτή ξεκίνησε σταδιακά να διατίθεται στην καρτέλα Matches για χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το δεύτερο νέο εργαλείο είναι το Meet Cute, που βασίζεται σε έναν αλγόριθμο εξατομικευμένης αντιστοίχισης για να προτείνει στους χρήστες κάθε εβδομάδα έναν απρόοπτο υποψήφιο που θεωρεί πως ταιριάζει μαζί τους. Αν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις προτάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσει τη λειτουργία.

Και τα δύο εργαλεία στοχεύουν στο να μειώσουν την κούραση από τη διαδικασία των πολλών swipes, καθιστώντας την εμπειρία πιο ευχάριστη και λιγότερο επίπονη για όσους χρησιμοποιούν το Facebook Dating και επιθυμούν περισσότερη βοήθεια στην αναζήτηση συντρόφου.