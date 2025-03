Λαοθάλασσα στην Σερβία για τα «δικά τους Τέμπη»: Ζητούν δικαίωση για την τραγωδία σε σιδηροδρομικό σταθμό (vid)

Τα μέσα κάνουν λόγο για την μεγαλύτερη αντικυβερνητική συγκέντρωση στην σύγχρονη ιστορία της Σερβίας με τον κόσμο να υπολογίζεται περισσότερος από 500 χιλιάδες.

Μια τεράστια λαοθάλασσα έχει δημιουργηθεί στο Βελιγράδι με τους Σέρβους να διαμαρτύρονται για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ εκεί όπου έχασαν την ζωή τους 15 άτομα το οποίο αποδίδουν στην ανεξέλεγκτη κυβερνητική διαφθορά και την αμέλεια.

Φοιτητές, αγρότες αλλά και απλός κόσμος ο οποίος σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα ξεπερνά τις 500 χιλιάδες ζητάει δικαίωση με την φωνή του έχοντας διανύσει μια πορεία δύο χιλιομέτρων.

Belgrade is the world today.



This is by far the largest protest in Serbia’s history 🇷🇸 pic.twitter.com/3BFYP61cWf