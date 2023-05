Μακελειό στο Βελιγράδι: Ο 14χρονος είχε γράψει σε χαρτί τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει (vid)

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Βελιγραδίου δήλωσε πως ο δολοφόνος είχε σημειώσει σε μια κόλλα χαρτί τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει.

Ο 14χρονος μαθητής που σκόρπισε τον θάνατο σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι, είχε σχεδιάσει την επίθεσή του και είχε γράψει σε χαρτί όλους τους μαθητές που ήθελε να σκοτώσει.

Ο νεαρός λέγεται Kosta Kecmanović είναι 14 ετών, γιός γνωστού γιατρού της πόλης του Βελιγραδίου. Η επίθεση έγινε στο δημοτικό σχολείο «Vladislav Ribnikar» , όπου 8 μαθητές και ο φύλακας του σχολείου βρήκαν τραγικό θάνατο. Ο επικεφαλής του σχολείου του Βελιγραδίου Veselin Milić, αποκάλυψε ότι ο νεαρός είχε έτοιμο το σχέδιο για την επίθεση και το είχε καταγράψει σε χαρτί.

Φαίνεται μάλιστα ότι ο Kosta Kecmanović, ετοίμαζε την επίθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα πρίν από την επίθεση. Οι δολοφονίες έγινε μέσα στην αίθουσα όπου διδάσκεται το μάθημα της Ιστορίας γιατί είναι κοντά στην είσοδο του σχολείου και γιατί ήταν η αίθουσα που είχε εκείνη τη στιγμή μάθημα.

Είχε έτοιμη τη λίστα των μαθητών που ήθελε να δολοφονήσει και φαίνεται να ομολόγησε ότι είχε και σχέδιο για το πώς θα μπει στο σχολείο και το πώς θα διαφύγει.

⚡️ A teenager opened fire at a school in Belgrade, Serbia. Eight schoolchildren and a guard were killed, and six children and a teacher were wounded, according to B92 and Vecernje Novosti.



According to their information, the student was under the influence of drugs. pic.twitter.com/8IRJQbDeHC