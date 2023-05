Έξω από την Stark Arena δημιουργήθηκε ένας χώρος, προκειμένου να τιμηθούν τα θύματα της επίθεσης σε Δημοτικό Σχολείο στο Βελιγράδι.

Το κλίμα στην Stark Arena θα είναι βαρύ. Οι δολοφονίες εννιά ανθρώπων από ένα 14χρονο που άνοιξε πυρ σε ένα Δημοτικό Σχολείο στο Βελιγράδι έφεραν πένθος σε όλη τη Σερβία. Και συνοδεύτηκαν από μηνύματα στήριξης από όλο τον κόσμο.

Γι' αυτό το λόγο στο αποψινό Game 4 ανάμεσα στην Παρτίζαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:30) δεν θα υπάρχει μουσική στην έδρα της Παρτίζαν, ενώ έξω από το γήπεδο δημιουργήθηκε ένα μέρος προκειμένου οι φίλαθλοι να αφήσουν λουλούδια και να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα, αρκετοί φίλαθλοι έχουν κουβαλήσει λουλούδια μέσα στην Αρένα.

The community pays tribute near Stark Arena to the innocent lives lost in the heartbreaking school shooting in Belgrade 🙏🇷🇸 pic.twitter.com/yqmPgKgyXp