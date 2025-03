Κτηνωδία στη Συρία: Πάνω από 700 άμαχοι νεκροί από δυνάμεις της κυβέρνησης σε τρεις ημέρες (vid)

745 άμαχοι αλαουίτες σκοτώθηκαν σε τρεις ημέρες στη Σύρια.

Φρίκη από πολλές εκτελέσεις και ανησυχία για αύξηση της έντασης χαρακτηρίζουν την κατάσταση των τελευταίων ημερών στη Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σε νέα ανακοίνωσή του το Σάββατο (8/3, αναφέρει ότι πάνω από 700 άμαχοι αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη (6/3) από τις δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας και τις συμμαχικές τους ομάδες, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων και μαχών με υποστηρικτές του ανατραπέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη δυτική Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε πως, από την Πέμπτη, «745 άμαχοι αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ’ αυτές» στη Δυτική Συρία.

Syrian MoD:



Our forces continue to pursue the remnants of the regime according to the approved operational plans. pic.twitter.com/urQFpzFjRF