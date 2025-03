Νεανικός ξεσηκωμός για τα Τέμπη: Νέος γύρος κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα!

Ξεχείλισε για μια ακόμη φορά η οργή στο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο που ξεκίνησε το μεσημέρι από τα Προπύλαια με κατεύθυνση τη Βουλή.

Με αίτημα την πλήρη διαλεύκανση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και την απόδοση ευθυνών πραγματοποιούνται νέα συλλαλητήρια.

«Μέχρι η δικαίωση να ‘ρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και ένα είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε!» επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

«Συνεχίζουμε ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά «μέχρι τέλους» για να δικαιωθούμε και για να μην ζήσουμε νέα Τέμπη» αναφέρουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, στις 13:30, στην πορεία στην Αθήνα μετέχουν 30.000 άτομα, ενώ έχουν γίνει και 20 προσαγωγές, από τις οποίες οι 4 έχουν γίνει ήδη συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι οι σταθμοί Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο του Μετρό της Αθήνας έχουν κλείσει από τις 10:00 ενώ σε ισχύ είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Thousands of students and teachers flood the city demanding justice



Thousands of students and teachers flood the city demanding justice

No more lives lost for the profits of the few