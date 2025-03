Ένταση επικράτησε την ώρα που άρχισε να αποχωρεί ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί για το συλλαλητήριο στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα.

Eπεισόδια εκτυλίσσονται αυτήν την στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος μετά το τέλος της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με το Reader.gr, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ και η αστυνομία απάντησε με χρήση κρότου λάμψης και χημικών.

Clashes erupt between police and protesters outside the #Greek parliament amid a no-confidence vote against the government over the 2023 Tempi train crash.#greece #athens #τεμπη_εγκλημα #Δεν_Εχω_Οξυγονο pic.twitter.com/611uGS5esH