Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολλές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες, καταστροφές και αποκλεισμένα χωριά

Η κακοκαιρία στο βόρειο Ιόνιο και τη βορειοδυτική Ελλάδα άφησε πίσω της πλήθος καταστροφών.

Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο βόρειο Ιόνιο και στη βορειοδυτική Ελλάδα, με καταστροφές σε δρόμους, κατοικίες και καλλιέργειες και αποκλεισμούς χωριών.

Πολλοί δήμοι και οικισμοί έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους και τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών.

Κομμένοι δρόμοι, «βομβαρδισμενο τοπίο» σε πολλά χωριά, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα είναι η κατάσταση της επόμενης ημέρας σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr