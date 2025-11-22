Έρευνα ΑΑΔΕ για Σπύρο Μαρτίκα: Πού βρήκε τα 720.00 ευρώ που τα «επένδυσε» στο κύκλωμα

Η προέλευση των χρημάτων που έδωσε στο κύκλωμα στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ.

Ο Σπύρος Μαρτίκας μετά την καταγγελία του για τη δράση του κυκλώματος με τις ψεύτικες επενδύσεις ερευνάται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων, στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των διαδρομών των χρημάτων των προσώπων που εμπλέκονται για τα 720.000 ευρώ που ο επιχειρηματίας ισχυρίζεται πως «επένδυσε», σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Ο Σπύρος Μαρτίκας φέρεται να παρουσίασε αναλυτικά τις πηγές προέλευσης των χρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ήταν όλα φορολογημένα και δικαιολογημένα.

