Το Tripadvisor αποκάλυψε τις 10 καλύτερες παραλίες στον κόσμο και στη λίστα υπάρχουν δύο ελληνικές!

Το Tripadvisor έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα του με τις καλύτερες παραλίες στο κόσμο τις οποίες σίγουρα δεν μπορούμε να παραλείψουμε από τις φετινές μας διακοπές.

Το Tripadvisor δημοσίευσε πρόσφατα την τελευταία έκδοση των βραβείων Travelers' Choice Awards: Best of the Best Beaches για το 2025 και κατά αυτόν τον τρόπο ανέδειξε τις κορυφαίες παραλίες σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα ,λοιπόν, με το Tripadvisor, η καλύτερη παραλία στον κόσμο δεν είναι άλλη από το Ελαφονήσι στην Κρήτη. Γνωστή για τη ροζ άμμο και τα ζεστά, κρυστάλλινα νερά της, η παραλία της νοτιοδυτικής Κρήτης επανήλθε στη λίστα για πρώτη φορά από το 2021.

Best beaches in the world revealed by Tripadvisor — and one is in the US https://t.co/Fij6OhrGfC pic.twitter.com/u1N0SgG4XE