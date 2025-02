Η Google ανακοίνωσε ημερομηνίες για το I/O 2025, το φετινό συνέδριό της

Πότε θα διοργανωθεί και θα μεταδοθεί το I/O 2025 της Google;

Η Google ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για το φετινό της συνέδριο για προγραμματιστές, το Google I/O 2025.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει από τις 20 Μαϊου και θα περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου, αλλά και αρκετές επιλογές για συναντήσεις με τους developers.

Η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει ανακοινώσεις για το τι έρχεται στο Android και ίσως κάνει και κάποιες αποκαλύψεις για τα επόμενα hardware της και την τεχνητή νοημοσύνη.

Το event αναμένεται να λάβει χώρα το διήμερο 20 και 21 Μαϊου στο Shoreline Ampitheatre στο Mountain View, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και μέσω του επίσημου site του στο io.google.com.

Υπενθυμίζεται ότι στο Google I/O 2024 μάθαμε πολλά για το Gemini και το AI γενικότερα, για τις αλλαγές που ήρθαν στο Google Search και για τα νέα smartphones και tablets της Google.

The countdown to #GoogleIO begins! Join us on May 20-21 for live streamed keynotes, sessions and more → https://t.co/BJCe4w8BPR pic.twitter.com/YBo0QjOMK1