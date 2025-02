ASUS Zenbook Duo: Η dual-screen επανάσταση του 2025

Το ASUS Zenbook Duo που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024 άλλαξε τα δεδομένα στην αγορά των laptops.

Προσφέροντας κορυφαία παραγωγικότητα on the go χάρη στις δύο οθόνες του αλλά υιοθετώντας έναν τυπικό σχεδιασμό laptop, το Zenbook Duo έφερε την επανάσταση στην κατηγορία των υπερφορητών. Τους τελευταίους 12 μήνες, ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων της σειράς Zenbook οφειλόταν στο Zenbook Duo. Η εντυπωσιακή υποδοχή που επιφύλασσε στο σύστημα το κοινό, αποτελεί απόδειξη της επιτυχίας του αλλά και του ενθουσιασμού που προκάλεσαν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του, αποδεικνύοντας παράλληλα πως οι χρήστες ήταν έτοιμοι πλέον για τα dual-screen συστήματα.

Η αυξημένη παραγωγικότητα το μεγαλύτερο κέρδος για τον χρήστη

Η υποδοχή του Zenbook Duo από το κοινό ήταν άριστη: η έξτρα παραγωγικότητα στο γραφείο ή εκτός αυτού χάρη στις δύο οθόνες 14 ιντσών αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Zenbook Duo στις δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες λιανικής (Amazon, Best Buy). Το 2025 η ASUS λανσάρει μία ανανεωμένη έκδοση του συστήματος που ενσωματώνει την πιο πρόσφατη πλατφόρμα Intel Core Ultra και από σήμερα, το Zenbook Duo είναι διαθέσιμο στα καταστήματα στην Ελλάδα .

Παρά το ανανεωμένο hardware, οι αρχές σχεδιασμού και τα πλεονεκτήματα του Zenbook Duo παραμένουν ως έχουν. Η έμφαση δίνεται και πάλι στην προσφορά μίας ομαλής dual-screen εμπειρίας χρήσης για αυξημένη παραγωγικότητα, με ισχυρότερη απόδοση και μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με την έκδοση του 2024.

Dual-screen παραγωγικότητα: Αποδεδειγμένο πλεονέκτημα

Έρευνες έχουν δείξει πως η χρήση δύο οθονών μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα κατά 30-50%. Για εκείνους που εργάζονται σε laptop στο σπίτι ή το γραφείο, η δεύτερη οθόνη ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα. Το dual-screen κόνσεπτ του Zenbook Duo επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν αυτά τα πλεονεκτήματα ανά πάσα στιγμή, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών όπως συμβούλους, υπεύθυνους πωλήσεων και διευθυντές.

Τέλειο για όλους

Όσοι ταξιδεύουν συχνά, θεωρούν το Zenbook Duo ανεκτίμητο. Η μεταφορά μίας δεύτερης οθόνης δεν είναι και το πιο πρακτικό πράγμα στον κόσμο, αφού ακόμα και η πιο συμπαγής mobile εξωτερική οθόνη έχει βάρος έως και ένα κιλό ενώ απαιτεί έξτρα συνδέσεις και χώρο. Το Zenbook Duo με τις δύο ενσωματωμένες οθόνες 14 ιντσών αποτελεί μία ελαφριά και εύχρηστη λύση βάρους μόλις 1,6 κιλών μαζί με το πληκτρολόγιο (το μέσο βάρος ενός τυπικού laptop 15 ιντσών), όντας ιδιαίτερα δημοφιλές στις τάξεις όσων ταξιδεύουν.

Βασικά χαρ/κά του Zenbook Duo 2025

Το νέο Zenbook Duo 2025 διαθέτει αρκετά βασικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα για να ενισχύσουν την εμπειρία χρήσης του:

• Οριζόντια λειτουργία διπλής οθόνης: Ιδανική για εφαρμογές γραφείου, messaging, δημιουργία και επεξεργασία κειμένου και παρακολούθηση βίντεο. Η λειτουργία αυτή προσφέρει άνετο multitasking με τους έξυπνους βοηθούς να συνεισφέρουν στην οργάνωση των εργασιών σε δύο οθόνες.

• Δύο οθόνες OLED 14 ιντσών: Το νέο μοντέλο θα διαθέτει δύο οθόνες OLED 14 ιντσών, με ανάλυση 3K και ρυθμό ανανέωσης 120 Hz. Οι οθόνες OLED προσφέρουν αρκετά πλεονεκτήματα όπως κορυφαία πιστότητα χρώματος, βαθύτερα μαύρα, ελαφρύτερο και λεπτότερο σχεδιασμό, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και ταχύτερους χρόνους απόκρισης.

• Συμπαγές σώμα από κράμα μαγνησίου: Με βάρος μόλις 1,6 κιλά, το Zenbook Duo είναι περίπου 200 γραμμάρια ελαφρύτερο από αντίστοιχα μοντέλα με οθόνες 13 ιντσών. Είναι εξαιρετικά άνετο στη μεταφορά χωρίς να κάνει παραχωρήσεις ως προς τη λειτουργικότητα.

• Υψηλές επιδόσεις: Ενσωματώνοντας την πιο πρόσφατη πλατφόρμα Intel Core Ultra, το Zenbook Duo 2025 θα διαθέτει έως και 32 GB RAM και SSD 2 TB, προσφέροντας κορυφαία απόδοση, όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας.

• Διακριτική και άνετη χρήση: Παρά τα προηγμένα χαρακτηριστικά του, το Zenbook Duo μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα και διακριτικά όπως ένα τυπικό laptop, προσφέροντας ευελιξία σε κάθε περίσταση.

Ένα premium προϊόν για την παγκόσμια αγορά

Το Zenbook Duo 2025 θα συνεχίσει να είναι ένα premium προϊόν με άριστη ποιότητα κατασκευής που διατεθεί παγκοσμίως. Σε αντίθεση με ορισμένους ανταγωνιστές που δυσκολεύτηκαν να λανσάρουν τα προϊόντα τους σε πολλαπλές αγορές, η ASUS δεσμεύεται για τη διάθεση του Zenbook Duo σε όλες τις χώρες της ΕΜΕΑ, σε μεγαλύτερες μάλιστα ποσότητες σε σχέση με το 2024. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωση της ASUS στην κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε όλο τον κόσμο.

Το ASUS Zenbook Duo έχει αποδειχθεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο προϊόν με ισχυρές πωλήσεις και θετική αποδοχή από την αγορά. Ο καινοτόμος dual-screen σχεδιασμός του του προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την παραγωγικότητα, καθιστώντας το ένα πολύτιμο εργαλείο για ένα μεγάλο εύρος χρηστών, από υπαλλήλους γραφείου μέχρι επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά.