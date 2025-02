Το Ελ Σαλβαδόρ θεωρείται ότι φιλοξενεί «τη χειρότερη φυλακή του κόσμου», με τον Ντόναλντ Τραμπ να σκέφτεται το ενδεχόμενο να στείλει εκεί τους πιο σκληρούς εγκληματίες των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τρίτη (4.2.25) πως θα ήθελε να σταλούν κρατούμενοι σε αμερικανικές φυλακές στο Ελ Σαλβαδόρ, πρόθεση που αφορά τους «σκληρούς εγκληματίες», αν και η ιδέα προσκρούει σε πολλά νομικά εμπόδια.

«Αν είχαμε το δικαίωμα να το κάνουμε, θα το έκανα χωρίς να διστάσω», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος για την πρόταση του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ να «φιλοξενήσει» στις διαβόητες φυλακές του σκληρούς εγκληματίες από τις ΗΠΑ.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq