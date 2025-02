Εφιαλτική υπόθεση παιδεραστίας στη Γαλλία: Χειρουργός κακοποιούσε για μία δεκαετία πάνω από 300 παιδιά

Σε εξέλιξη η δίκη για τη μεγαλύτερη υπόθεση παιδεραστίας στα χρονικά της Γαλλίας από χειρούργο σε 300 παιδιά!

Αυτόν τον μήνα, στη Γαλλία, ξεκινά η δίκη ενός χειρουργού που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση 300 παιδιών, πολλά από τα οποία ήταν υπό αναισθησία, από το 1989 έως το 2014.

Ο 73χρονος Ζοέλ Λε Σουαρνέκ είναι ήδη φυλακισμένος, καθώς το 2020 είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό της 6χρονης ανιψιάς του και ενός άλλου νεαρού ασθενή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αντιμετωπίζει πάνω από 100 κατηγορίες για βιασμό και περισσότερες από 150 για σεξουαλική επίθεση, όλες με θύματα παιδιά.

Μετά τη σύλληψή του, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του και ανακάλυψε σεξουαλικές κούκλες σε μέγεθος παιδιού, πάνω από 300.000 εικόνες κακοποίησης παιδιών και χιλιάδες σελίδες ημερολογίων. Σε αυτά, ο Λε Σουαρνέκ είχε καταγράψει λεπτομερώς τις σεξουαλικές επιθέσεις που διέπραξε στους νεαρούς ασθενείς του για περισσότερα από 25 χρόνια.

