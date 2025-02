Αδιανόητη πραγματική ιστορία: Τον απήγαγαν, τον έκαψαν, του έκοψαν το πέος, αλλά επέζησε (vid)

Ένας επιζών από απαγωγή μοιράστηκε την τρομακτική στιγμή που τον άρπαξαν από τον καναπέ του, του έκοψαν το πέος με μαχαίρι και τον αφήσουν να πεθάνει σε έρημο.

Ο Michael, ιδιοκτήτης ενός επιτυχημένου φαρμακείου μαριχουάνας, και η συγκάτοικός του Mary Barnes απήχθησαν από το σπίτι τους στο Newport Beach τον Οκτώβριο του 2012.

Τους είχαν κλείσει τα μάτια και τους είχαν φιμώσει ενώ οι αστράγαλοι και οι καρποί τους ήταν δεμένοι με tie-wrap. Οι απαγωγείς έβαλαν και τα δύο θύματα σε ένα φορτηγάκι και οδήγησαν περισσότερα από 255 χλμ. στην έρημο της Καλιφόρνια. Ένας από τους απαγωγείς είπε στην Barnes ότι αν συνεργαζόταν δεν θα πάθαινε τίποτα.

Οι δύο άνδρες χτύπησαν και βασάνισαν τον Michael χρησιμοποιώντας ένα καμινέτο και ένα taser και του έκοψαν το πέος πριν τον περιλούσουν με χλωρίνη. Κατά τη διάρκεια της σαδιστικής αυτής πράξης, γελούσαν.

Πριν διαφύγουν, πέταξαν ένα από τα μαχαίρια στην έρημο, το οποίο βρήκε η Barnes και μπόρεσε να απελευθερωθεί με αυτό. Με μεγάλη δυσκολία έφτασε στο δρόμο και έκανε σήμα σε ένα αυτοκίνητο. Ήταν ένας βοηθός του σερίφη της κομητείας Κερν. Ξυπόλητη και τραυματισμένη, είπε επειγόντως στον βοηθό ότι ο φίλος της χρειαζόταν βοήθεια και τους οδήγησε στην ακριβή τοποθεσία όπου βρισκόταν.

Ο άνδρας ήταν ξαπλωμένος στο πλάι αιμόφυρτος με τα χέρια και τα πόδια του δεμένα. Το παντελόνι του ήταν κατεβασμένο ενώ διατηρούσε τις αισθήσεις του.

Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι η αποτρόπαια πράξη ήταν μέρος μιας διεστραμμένης συνωμοσίας για την αναζήτηση ενός θαμμένου θησαυρού ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στην έρημο Μοχάβε. Οι αρχές πίστευαν ότι ο εγκέφαλος ήταν ο Hossein Nayeri.

Ο Nayeri είχε πιστέψει ότι ο Michael, ο οποίος κουβαλούσε συχνά πολλά μετρητά πάνω του που κέρδιζε από τις επιχειρηματικές του συναλλαγές, τοποθετούσε τα κέρδη του κάπου στη μέση της ερήμου. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έκανε ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά οι απαγωγείς του δεν τον πίστεψαν και τον βασάνισαν πιστεύοντας ότι τελικά θα υποκύψει και θα τους πει πού είναι θαμμένος ο χρυσός.

Η Barnes μίλησε για τη φρίκη που υπέστη στη σειρά Wicked Game: The Devil in the Desert. «Πήγα για ύπνο γύρω στις 10.30 το βράδυ. Το σπίτι ήταν ήσυχο», ανέφερε η γυναίκα ενώ ο Michael είπε με τη σειρά του: «Έφυγα από το μαγαζί στις 11.30μ.μ., οπότε ήμουν στο κρεβάτι στις 12 π.μ. και κοιμήθηκα κατευθείαν. Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι κοιμόμουν βαθιά με το πρόσωπό μου στο μαξιλάρι και ένιωσα κάτι κρύο και μεταλλικό να πιέζει το πίσω μέρος του λαιμού μου, την κάνη ενός όπλου.

Η Barnes πρόσθεσε «η πρώτη μου σκέψη ήταν, ωχ όχι, κάτι πολύ κακό πρόκειται να συμβεί». Ο Matt Murphy, ανώτερος αναπληρωτής εισαγγελέας, που εργάστηκε στην υπόθεση, δήλωσε στη DailyMail.com ότι οι απαγωγείς δεν βρήκαν ποτέ την κρυψώνα με τα χρήματα στην έρημο και την παρομοίασε με τον «θησαυρό του Ali Baba».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Michael -ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αλλά δεν ανέκτησε ποτέ μέρος του σώματός του- κατέθεσε εναντίον των ανδρών που τον ακρωτηρίασαν, τον παραμόρφωσαν και προσπάθησαν να τον σκοτώσουν.

Το 2016, ενώ περίμενε τη δίκη του, ο Nayeri απέδρασε από τη φυλακή της Καλιφόρνιας μέσω του συστήματος εξαερισμού συνωμοτώντας με δύο άλλους κρατούμενους. Συνελήφθησαν όλοι μαζί μετά από ένα τεράστιο ανθρωποκυνηγητό μίας εβδομάδας. Το 2019, ο Nayeri κρίθηκε ένοχος από δίκη ενόρκων και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής.