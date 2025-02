Νέα τραγωδία στις ΗΠΑ με πτώση αεροσκάφους που μετέφερε άρρωστο παιδί: Η στιγμή της συντριβής (vid)

Ιδιωτικό τζετ που εκτελούσε αεροδιακομιδή ασθενή συνετρίβη στη Φιλαδέλφεια.

Έξι άνθρωποι επέβαιναν στο ιδιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη νωρίτερα σε συνοικία της βορειοανατολικής Φιλαδέλφειας, στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το αεροσκάφος τύπου Learjet 55 ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance. Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η εταιρεία στο LinkedIn, αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με τέσσερα μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες: έναν ασθενή (σ.σ. για τον οποίο επισημαίνει πως πρόκειται για παιδιατρικό περιστατικό) και τον συνοδό του.

Προηγούμενη ενημέρωση έκανε λόγο για δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα, η τοποθεσία θυμίζει βομβαρδισμένη περιοχή, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός των θυμάτων. Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή.

