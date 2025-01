Εργάτης στην Αγγλία παρατήρησε στο δάπεδο «περίεργα εξογκώματα» και τελικά ήταν πατημασιές δεινοσαύρων!

Ένα μονοπάτι σχεδόν 500 μέτρων που περιπλανιόταν από τα τεράστια προϊστορικά πλάσματα ανακαλύφθηκε στο Oxfordshire, κοντά στο Λονδίνο.

Παλαιοντολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα γραμμές από παράξενες εσοχές μέσα σε ένα λατομείο στην Αγγλία, που στην πραγματικότητα ήταν πατημασιές δεινοσαύρων. Η ανακάλυψη έγινε αφού ένας εργάτης του εργοταξίου ανέφερε κάποια «ασυνήθιστα εξογκώματα».

Σύμφωνα με τους ειδικούς του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, οι πατημασιές αυτές χρονολογούνται από τον Μεσοζωικό Αιώνα, πριν από περίπου 166 εκατομμύρια χρόνια.

Our palaeontologists worked with their counterparts from @UniofOxford to uncover a huge expanse of quarry floor filled with hundreds of different prehistoric footprints on Britain’s ‘dinosaur highway’ https://t.co/UIWhfbCV8y pic.twitter.com/HbbemtftqH