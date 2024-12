Ασαφές το κίνητρο του δράστη της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο: Η στιγμή της σύλληψής του (vid)

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το κίνητρο του δράστη της επίθεσης στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο.

Ασαφές παραμένει το κίνητρο του δράστη της χθεσινοβραδινής επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, οι αρχές ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας τον θάνατο δύο ατόμων - εκ των το οποίων το ένα παιδί - και τον τραυματισμό άλλων 60.

Μάλιστα, περαστικός κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που συνελήφθη ο ύποπτος για τη θανατηφόρα επίθεση στη γερμανική χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Ο 50χρονος ψυχίατρος γεννήθηκε στο Χουφούφ της Σαουδικής Αραβίας το 1974 και το 2006 έφθασε στην Γερμανία ζητώντας άσυλο, καθώς είχε αποκηρύξει το ισλάμ και φοβόταν για την ζωή του. Από το 2016 απολαμβάνει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα και μέχρι σήμερα εργαζόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Μπέρνμπουργκ, μια πόλη 32.000 κατοίκων περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου, στην Σαξονία-'Ανχαλτ.

Ο Ταλέμπ Α. ήταν γνωστός στην κοινότητα των αυτοεξόριστων Σαουδαράβων και ενεργούσε μάλιστα ως «σημείο επαφής» των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο στην Γερμανία, ιδίως των γυναικών.

Ενδεικτικά, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2019 στην Frankfurter Rundschau, δήλωνε ότι γυναίκες από την πατρίδα του στρέφονται σε εκείνον ζητώντας προστασία, κυρίως επειδή «είχαν βιαστεί από τον σύζυγο-κηδεμόνα τους» και υποστήριζε ότι το γερμανικό σύστημα ασύλου αποτελούσε «δρόμο προς την ελευθερία» για αυτές.

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο ο 50χρονος φαίνεται ότι είχε απομακρυνθεί από αυτές τις απόψεις και κατηγορούσε την Γερμανία ότι επιδιώκει τον εξισλαμισμό της Ευρώπης.

