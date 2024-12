Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πλήθος στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου

Συναγερμός στο Μαγδεμβούργο. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη Μαγδεμβούργο της ανατολικής Γερμανίας την Παρασκευή (20/12), μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο κυβερνητικούς αξιωματούχους στο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ.

Δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με το αν και πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, παρότι σε μερίδα του Τύπου υπάρχουν αναφορές για δεκάδες τραυματίες.

🚨BREAKING: A car has just driven through a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Islam strikes again. pic.twitter.com/grcwGmZ6hR