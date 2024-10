Από το πουθενά, η Nintendo παρουσίασε το δικό της interactive ξυπνητήρι με όνομα Alarmo (vid)

Κι όμως, ρολόι από την Nintendo με την ονομασία Alarmo

Μπορεί να διανύουμε εποχή που όλοι περιμένουν νέα για το Nintendo Switch 2, αλλά η Nintendo φαίνεται να εστιάζει περισσότερο σε καινοτομίες σε διάφορα επίπεδα.

Έτσι, ανακοίνωσε το νέο της interactive ξυπνητήρι με όνομα Alarmo.

Θα χρησιμοποιεί ήχους από διάφορα παιχνίδια της Nintendo για να ξυπνάει τους χρήστες και θα αντιδρά σε διάφορες κινήσεις τους.

Όσοι το αγοράσουν θα μπορούν να το σταματούν με απλές κινήσεις των χεριών ή πατώντας το κουμπί στο επάνω μέρος του.

Το Alarmo θα πωλείται από τις αρχές του 2025 στην τιμή των 100 δολαρίων και τα μέλη του Nintendo Switch Online σε ΗΠΑ και Καναδά μπορούν να το αγοράσουν από σήμερα μέσω του My Nintendo Store ή από το κατάστημα της εταιρείας στη Νέα Υόρκη.

Για την Ευρώπη, οι αγορές θα ανοίξουν αργότερα μέσα σε αυτήν την εβδομάδα.

Το Alarmo θα προσφέρει χαρακτηριστικά και ήχους από 35 γνωστές σκηνές τίτλων όπως τα Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 και Ring Fit Adventure.