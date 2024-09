Η Μάγκι Σμιθ, δυο φορές βραβευμένη με Όσκαρ και πρωταγωνίστρια του «Χάρι Πότερ», πέθανε στα 89 της χρόνια

Η Μάγκι Σμιθ απεβίωσε στο νοσοκομείο σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή (27/09), ανέφεραν οι δύο γιοι της σε ανακοίνωσή τους.

Οι φανατικοί θαυμαστές του Χάρι Πότερ και του Downton Abbey αποτίουν φόρο τιμής στη Βρετανίδα ηθοποιό Μάγκι Σμιθ, η οποία πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

