Παρατηρητικοί θεατές εντόπισαν μια μυστική «ερωτική» σκηνή στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Με βάση τα best seller παιδικά βιβλία της JK Rowling, το franchise του Χάρι Πότερ είναι το τελευταίο μέρος που θα φανταζόσασταν μια ερωτική σκηνή - αλλά οι παρατηρητικοί θαυμαστές της ταινίας κατάφεραν να βρουν ένα

Οι παρατηρητικοί θαυμαστές του Χάρι Πότερ ανακάλυψαν με έκπληξη μια μυστική «σεξουαλική» σκηνή κατά τη διάρκεια των τίτλων τέλους της ταινίας «Ο αιχμάλωτος του Αζκαμπάν».

Ο χάρτης επιτρέπει στο χρήστη να ανακαλύψει τη θέση των ανθρώπων στο Χόγκουαρτς, δείχνοντας τα βήματά τους καθώς κινούνται μέσα στο κάστρο. Ενώ κάποια βήματα περιφέρονται αθώα, στους τίτλους εμφανίζονται δύο σειρές αποτυπωμάτων που δεν κινούνται και φαίνεται να είναι τοποθετημένα ιδιαίτερα κοντά το ένα στο άλλο.

Με τα δύο ζεύγη ποδιών να κοιτούν το ένα προς το άλλο, είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς τη σκηνή που υπονοεί.

Οι θαυμαστές του Χάρι Πότερ μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στο X μετά το βίντεο της σκηνής που έγινε viral, με μια ανάρτηση να γράφει: «Στο Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, στην ακολουθία των τίτλων, μπορείτε να δείτε δύο άτομα να κάνουν σεξ στο κάτω αριστερό μέρος του χάρτη των marauders».

Ένας θεατής είπε ότι η σκηνή ήταν «περίεργη» αν σκεφτεί κανείς ότι η ταινία απευθυνόταν σε μεγάλο βαθμό στα παιδιά, αν και άλλοι υποστήριξαν ότι τα πόδια μπορεί να μην υποδηλώνουν καθόλου σεξ. «Αυτοί είναι έφηβοι στο σχολείο. Φιλιούνται. Είναι ο Χάρι Πότερ, όχι το Pornhub», έγραψε ένα άτομο.

Αφού το κλιπ έγινε viral, ο Rus Wetherell, ο οποίος σχεδίασε τους τίτλους τέλους για την ταινία, μίλησε για το τι πραγματικά συμβαίνει στο Χόγκουαρτς.

Ο Wetherell είχε δηλώσει στη Huffington Post: «Όλοι υπήρξαμε παιδιά, όλοι ξέρουμε τι γινόταν στο σχολείο και τέτοια πράγματα ... Ήταν απλά ένα είδος εφηβικού φιλιού στο μάγουλο».