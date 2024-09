Οι φανατικοί του Harry Potter εκλιπαρούν τον Cillian Murphy να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά: Ο ρόλος που θέλουν να υποδυθεί

Οι θαυμαστές του Harry Potter θεωρούν ότι ο Cillian Murphy είναι ο καταλληλότερος για να υποδυθεί αυτόν τον χαρακτήρα.

Ο Cillian Murphy έχει γίνει το φαβορί των θαυμαστών για να αναλάβει το ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά «Harry Potter».

Με την αγαπημένη σειρά βιβλίων να επαναπροσδιορίζεται για μια νέα γενιά, οι εικασίες για το ποιος θα ενσαρκώσει τους εμβληματικούς χαρακτήρες πληθαίνουν. Το HBO, που ηγείται της επανεκκίνησης της αγαπημένης σειράς ταινιών, ανακοίνωσε προσκλήσεις για κάστινγκ για νέα πρόσωπα που θα υποδυθούν τον Harry, τον Ron και την Hermione. Αλλά ενώ οι θαυμαστές περιμένουν νέα για το ποιος θα γεμίσει τα παπούτσια της διάσημης τριάδας, είναι το κάστινγκ του Σκοτεινού Άρχοντα που έχει κάνει τους πάντες να βουίζουν, με πολλούς να δείχνουν τον Murphy ως τον ιδανικό υποψήφιο.

Harry Potter HBO series is casting Harry, Ron, and Hermione https://t.co/rwiqXe97kr

Γνωστός για τις έντονες, αινιγματικές ερμηνείες του, ο Cillian Murphy έχει φανατικούς οπαδούς χάρη στους ξεχωριστούς ρόλους του στο «Peaky Blinders» και στο πρόσφατο «Oppenheimer». Τώρα, οι θαυμαστές πιστεύουν ότι θα ήταν τέλειος για τον ρόλο του διαβόητου κακού. Μια δημοφιλής σελίδα θαυμαστών του «Harry Potter» στο X, με πάνω από 250.000 ακολούθους, άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι φήμες συνδέουν τον Murphy με τον ρόλο, αν και αυτές παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Ωστόσο, και μόνο η υπόνοια έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές, με πολλούς να υποστηρίζουν με ενθουσιασμό την ιδέα να αναλάβει ο Murphy τον ρόλο του Βόλντεμορτ.

Cillian Murphy fans want actor to play Voldemort in new ‘Harry Potter’ TV series https://t.co/AENSNsGnp2

Η σύνδεση του Murphy με το ρόλο αποτελεί μέρος των κουτσομπολιών των θαυμαστών για πάνω από ένα χρόνο, αν και δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση για το casting. Με τα έντονα χαρακτηριστικά του και την ικανότητά του να μεταφέρει πολύπλοκους, δυσοίωνους χαρακτήρες, οι θαυμαστές υποστηρίζουν ότι ο Murphy θα μπορούσε να δώσει μια ανατριχιαστική απεικόνιση του Βόλντεμορτ, που θα μπορούσε να συγκριθεί με την εμβληματική ερμηνεία του Ralph Fiennes στις αρχικές ταινίες.

Rumours are growing that Cillian Murphy could be playing Lord Voldemort in Max's new Harry Potter series#HarryPotter #MaxSeries #CillianMurphy pic.twitter.com/UnGphTdbUV