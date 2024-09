Αναμένονται νέες χιονοπτώσεις στη Νότια Αφρική, με τις αρχές να εκδίδουν συναγερμό για διάφορες περιοχές.

Χιονοπτώσεις ασυνήθιστης έκτασης προκάλεσαν σήμερα (21/9) σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο στη Νότια Αφρική, όπου το μεσημέρι τοπική ώρα άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι, αφότου πέρασαν τη νύχτα μέσα στα οχήματά τους.

Η εθνική οδός Ν3, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν, στις ανατολικές ακτές, ήταν μία από τις πλέον πληγείσες και πολλά τμήματά της έκλεισαν, ακόμα κι αν η εκτροπή της κυκλοφορίας ήταν αδύνατη, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζουν να το κάνουν, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους, όμως προς το παρόν δεν είναι γνωστό πόσοι είναι οι εγκλωβισμένοι και σε ποια κατάσταση βρίσκονται, όπως δήλωσε μία αξιωματούχος της εταιρείας που διαχειρίζεται τους αυτοκινητόδρομους, η Τάνια Ντόογκρα, στο τηλεοπτικό δίκτυο ENCA.

Κουβέρτες και γεύματα διανεμήθηκαν σε ορισμένους από τους εγκλωβισμένους οδηγούς, είπε η κυβέρνηση της επαρχίας Κουαζουλού-Νατάλ σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα το μεσημέρι.

It is snowing in South Africa. There is snowfall in Eastern Cape, KwaZulu Natal, Free State and Gauteng. pic.twitter.com/Oi257NXYtA