«Το σύνδρομο του δενδράνθρωπου»: Η σπάνια ανίατη ασθένεια που προκαλεί τρομακτικές δερματικές εκβλαστήσεις (vid)

Μια ελάχιστα γνωστή πάθηση προκαλεί τρομακτικές και ανίατες δερματικές εκβλαστήσεις, αφήνοντας πολλούς ασθενείς αντιμέτωπους με τον ακρωτηριασμό. Το σπάνιο σύνδρομο του «δενδράνθρωπου» έχει διαγνωστεί σε ελάχιστο κόσμο παγκοσμίως (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!!!)

Η σπάνια πάθηση, γνωστή ως επιδερμοδυσπλασία βερρουσιφόρμις (epidermodysplasia verruciformis), έχει καταγραφεί σε ελάχιστους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Γνωστή και ως «tree-man syndrome», οι ασθενείς εμφανίζουν κονδυλώδεις εκβλαστήσεις που θυμίζουν φλοιό δέντρου σε όλο τους το σώμα.

Αν και οι εκβλαστήσεις μπορούν να αφαιρεθούν χειρουργικά, η πάθηση συχνά επανεμφανίζεται.

Αιτίες και κίνδυνοι

Το σύνδρομο προκαλείται από μια δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος που αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Δεν είναι μόνο οπτικά τρομακτικό, αλλά και σωματικά επώδυνο.

Ο πλαστικός χειρουργός Dr. Anthony Youn, από το Μίσιγκαν, εξηγεί σε βίντεο του YouTube: «Πρόκειται για μια πολύ σπάνια κατάσταση, που συνήθως κληρονομείται και από τους δύο γονείς. Τα άτομα με αυτό το σύνδρομο έχουν αδυναμία να αντιμετωπίσουν τον HPV, τον ίδιο ιό που προκαλεί τα γεννητικά κονδυλώματα».

Συνήθως εμφανίζεται στις ηλικίες μεταξύ των 20 και 30 ετών, ενώ οι ασθενείς είναι ανοσοκατεσταλμένοι και πιο ευάλωτοι σε άλλες ασθένειες. Οι εκβλαστήσεις μπορούν επίσης να εξελιχθούν σε καρκίνο εάν μείνουν χωρίς θεραπεία.

Η περίπτωση του Mahmoud Taluli

Ένας από τους ελάχιστους διαγνωσμένους παγκοσμίως είναι ο Mahmoud Taluli, 44 ετών, από τη Γάζα. Για πάνω από μία δεκαετία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, εξαιτίας χιλιάδων επώδυνων βλαβών.

Το 2019 υπεβλήθη σε σειρά χειρουργείων στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hadassah της Ιερουσαλήμ, όπου γιατροί αφαίρεσαν τις εκβλαστήσεις και χρησιμοποίησαν μοσχεύματα δέρματος. Ο Taluli τόνισε πως οι επεμβάσεις του «άλλαξαν τη ζωή», καθώς μπορούσε επιτέλους να παίξει με τα παιδιά του.

Ο «άνθρωπος-δέντρο» του Μπανγκλαντές

Ο Abul Bajandar, 28 ετών, έχει κάνει 25 χειρουργικές επεμβάσεις από το 2016 για να αφαιρέσει τις εκβλαστήσεις σε χέρια και πόδια. Γνωστός ως ο «άνθρωπος-δέντρο» του Μπανγκλαντές, έφτασε στο σημείο να παρακαλέσει τους γιατρούς να ακρωτηριάσουν τα χέρια του για να απαλλαγεί από τον ανυπόφορο πόνο.

Παρά τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις, το σύνδρομο επέστρεψε και το 2024 χρειάστηκε νέα νοσηλεία, με εκβλαστήσεις που έφταναν αρκετές ίντσες σε μήκος: «Δεν μπορώ να αντέξω άλλο τον πόνο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα. Ζήτησα από τους γιατρούς να μου κόψουν τα χέρια», είπε ο ίδιος στο AFP. Η μητέρα του, Amina Bibi, πρόσθεσε: «Τουλάχιστον έτσι θα απαλλαγεί από τον πόνο. Είναι μια κολασμένη ασθένεια».

Τα πιο σπάνια περιστατικά

Ένα από τα νεότερα περιστατικά είναι η Muktamoni, ένα κορίτσι από το Μπανγκλαντές, του οποίου το άνω μέρος του σώματος έχει καταστραφεί από το σύνδρομο. Η δεξιά πλευρά του στήθους της έως το χέρι έχει μετατραπεί σε καφέ εκβλαστήσεις που θυμίζουν φλοιό. Το χέρι της έχει παραμορφωθεί, ενώ παρασιτικές μολύνσεις το έχουν καταστήσει μη λειτουργικό.

Παρά το γεγονός ότι η πάθηση έχει εξαπλωθεί στο σώμα της, η άλλη πλευρά του στήθους της παραμένει ανεπηρέαστη, κάτι που αφήνει τους γιατρούς σε αμηχανία.

Σύμφωνα με αναφορές, τα καταγεγραμμένα περιστατικά κυμαίνονται από μόλις μια ντουζίνα μέχρι περίπου 200 παγκοσμίως. Το «σύνδρομο του δενδράνθρωπου» παραμένει μια από τις πιο μυστηριώδεις και σπάνιες δερματολογικές ασθένειες, που καταδικάζει τους πάσχοντες σε ακραίο πόνο, κοινωνική απομόνωση και επαναλαμβανόμενες χειρουργικές δοκιμασίες.

