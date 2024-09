Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν αιχμαλώτους πολέμου

Η ουκρανική επίθεση που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου στη ρωσική συνοριακή περιφέρεια Κουρσκ αιφνιδίασε τη Μόσχα και το Κίεβο υποστήριξε ότι αιχμαλώτισε εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αντάλλαξε με την Ουκρανία από 103 αιχμαλώτους πολέμου, στους οποίους περιλαμβάνονται Ρώσοι στρατιώτες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ουκρανικής επίθεσης στην περιφέρεια Κουρσκ, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι το Κίεβο υποδέχτηκε 103 στρατιώτες στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης ανταλλαγής ανάμεσα στις δύο χώρες μέσα σε δύο ημέρες.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων WAM μετέδωσε από την πλευρά του ότι η χώρα μεσολάβησε για να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή επισημαίνοντας ότι αυτή ήταν η όγδοη τέτοια διαμεσολάβηση.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on September 14 confirmed that an exchange of prisoners of war had taken place between Ukraine and Russia involving 103 prisoners on each side. pic.twitter.com/Ms5O4RRgzo

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας επιβεβαίωσε την πληροφορία για «διαμεσολαβητικές προσπάθειες» από τα ΗΑΕ.

«Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες (σ.σ: που ανταλλάσσονται) βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λευκορωσία, όπου λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική βοήθεια», πρόσθεσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αυτοί οι κρατούμενοι είναι κυρίως κληρωτοί και συνοριοφύλακες. Οι Ρώσοι στρατεύσιμοι δεν πολεμούν στην Ουκρανία, αλλά εκτελούν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία ενός έτους σε εθνικό έδαφος και γενικά δεν έχουν πραγματική στρατιωτική εμπειρία.

Στις 24 Αυγούστου, η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν, επίσης με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ανταλλαγή 230 αιχμαλώτων, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στο Κουρσκ.

Russia and Ukraine conducted a major exchange of prisoners on Saturday, 206 in all, in their second such swap in two days, following negotiations mediated by the United Arab Emirates, officials say. https://t.co/LK85egNPGP