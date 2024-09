Ζευγάρι στη Φινλανδία αποφάσισε να αγοράσει νησί: Ήταν φθηνότερο από οικόπεδο (vid)

Ζευγάρι στο Ελσίνκι αποφάσισε αντί για καινούριο σπίτι να αγοράσει καινούργιο... νησί!

Ένα νεαρό ζευγάρι έκανε πραγματικότητα το όνειρό του να αποκτήσει ένα ιδιωτικό νησί, και μάλιστα με λιγότερο από το κόστος μιας τυπικής προκαταβολής για ένα σπίτι. Ο Oliver Russell, 24 ετών, και η φίλη του, Helena Tomaszewska, 20 ετών, αγόρασαν ένα νησί 2,5 στρεμμάτων στη Φινλανδία για μόλις 31.000 δολάρια, τον Μάρτιο του 2024.

Με καταγωγή από τη Laguna Beach της Καλιφόρνια, ο Oliver μετακόμισε στο Fort Collins του Κολοράντο το 2020. Ωστόσο, πάλεψε για να πάρει τα διακρατικά δίδακτρα, τα οποία είναι συνήθως πιο προσιτά για τους φοιτητές. Αυτή η πρόκληση τον οδήγησε να κοιτάξει πιο μακριά. Όντας Φινλανδός πολίτης, ο Oliver συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη δωρεάν φοίτηση στη Φινλανδία και αποφάσισε να μετακομίσει εκεί τον Αύγουστο του 2022 για να σπουδάσει. Προσαρμόστηκε γρήγορα στη νέα του ζωή στο Ελσίνκι και γνώρισε την κοπέλα του, πυροδοτώντας το κοινό όνειρο να αποκτήσουν ένα εξοχικό σπίτι.

