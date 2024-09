Κάπως έτσι αναμένεται να είναι το PS5 Pro (vid)

To PS5 Pro αναμένεται από μέρα σε μέρα να ανακοινωθεί

Η Sony έχει στα πλάνα της να βγάλει στην κυκλοφορία το PS5 Pro και να το ανακοινώσει το επόμενο διάστημα (μέσα στον Σεπτέμβριο) και ήδη εμφανίστηκε ένα video που δείχνει το πως θα είναι πάνω-κάτω.

Το σχέδιο αυτό βασίστηκε σε πληροφορίες που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες από διάφορους insiders και οι οποίοι σημειώνουν πως εξωτερικά δεν θα έχει μεγάλες διαφορές από το PS5 Slim, καθώς θα ξεχωρίζει μόνο από τις τρεις γραμμές στο κεντρικό του τμήμα.

Το σχέδιο που εμφανίστηκε δεν έχει κάποιο drive, αλλά ακούγεται πως το PS5 Pro θα είναι συμβατό με το Blu-ray drive του PS5 Slim και θα μπορεί κανείς είτε να το προσθέσει από την παλιά του κονσόλα, είτε και να το αποκτήσει μόνο του.

Στα των δυνατοτήτων του, το PS5 Pro θα μπορεί να «τρέξει» τα games σε καλύτερη ανάλυση, αλλά και να υποστηρίξει τον νέο PlayStation Super Spectral Resolution upscaler που θα αναβαθμίζει γενικά την εικόνα.

Αναμένουμε την ανακοίνωση και τα επίσημα αποκαλυπτήρια από μέρα σε μέρα.

Here's a PS5 Pro mock-up render by user Dramatic_Experience6 on Reddit.



Based on billbil-kun's (DealLabs) sketch and details, which were based on official images he has access to but couldn't share due to copyright, this is most likely very close. #PlayStation #PS6 #PS5Pro pic.twitter.com/O14JrtnSWC