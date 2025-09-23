Η Xiaomi ανακοίνωσε πότε έρχεται το HyperOS 3 update σε όλες τις συμβατές συσκευές της

Πότε θα λάβετε το HyperOS 3;

Η Xiaomi ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της σταθερής ενημέρωσης HyperOS 3, που βασίζεται στο Android 16, αρχικά για την κινεζική αγορά. Η ενημέρωση θα ξεκινήσει το πρώτο μισό του Οκτωβρίου 2025, αρχίζοντας με τις σειρές Xiaomi 15 και Redmi K80, και θα επεκταθεί σταδιακά μέχρι τις αρχές του 2026 σε όλες τις επιλέξιμες συσκευές της εταιρείας, που περιλαμβάνουν κινητά τηλέφωνα, tablets, τηλεοράσεις και wearables.

Συγκεκριμένα, από τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται η ενημέρωση για τα Xiaomi 15 Ultra, 15S Pro, 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro και Redmi K80 Extreme Edition. Στις 31 Οκτωβρίου, η αναβάθμιση θα φτάσει σε συσκευές όπως το Xiaomi MIX Flip 2, Xiaomi Civi 5 Pro, τα Xiaomi Tablet 7 σε διάφορες εκδόσεις, καθώς και τηλεοράσεις της σειράς Xiaomi TV S Pro Mini LED και ρολόγια Xiaomi Watch S4.

Από τις 15 Νοεμβρίου θα ενημερωθούν στοιχεία της σειράς Xiaomi 14, Redmi K70 και άλλες συσκευές όπως το Xiaomi MIX Fold 4 και το Xiaomi Civi 4 Pro, ενώ από τα τέλη Νοεμβρίου περιλαμβάνονται η σειρά Redmi TV X 2025, το Xiaomi Band 10 και άλλες.

Τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026 η αναβάθμιση θα συνεχιστεί με ακόμα περισσότερες συσκευές, ανάμεσά τους το Xiaomi MIX Fold 3, Xiaomi 13 Ultra, σειρά Redmi Note 15 και άλλες. Όπως παραδοσιακά συμβαίνει, οι συσκευές της παγκόσμιας αγοράς θα λάβουν την αναβάθμιση λίγο μετά την κυκλοφορία της στην κινεζική αγορά, με την Xiaomi να αναμένεται να ανακοινώσει την πλήρη λίστα των παγκόσμιων συσκευών μετά τις 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Η νέα ενημέρωση φέρνει σημαντικές βελτιώσεις και νέα χαρακτηριστικά για τους χρήστες των προϊόντων Xiaomi.

