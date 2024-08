Η γυναίκα με τα περισσότερα τατουάζ στον κόσμο: Έχει καλύψει το 99,9% τους σώματος της με μελάνι (vid)

Η Esperance Lumineska Fuerzina έγραψε ιστορία καταρρίπτοντας δύο ρεκόρ Γκίνες.

Μια βετεράνος του στρατού, η Esperance Lumineska Fuerzina, χάραξε το όνομά της στην ιστορία κατακτώντας δύο ρεκόρ Γκίνες: την γυναίκα με τα περισσότερα τατουάζ και τη γυναίκα με τις περισσότερες τροποποιήσεις σώματος. Η εκπληκτική μεταμόρφωση της Fuerzina, η οποία εκτείνεται σε πάνω από μια δεκαετία, την έχει δει να χτυπάει με μελάνι το εκπληκτικό 99,98% του σώματός της και να υποβάλλεται σε μια σειρά από έντονες σωματικές μετατροπές.

Meet Esperance Fuerzina, a U.S. Army veteran who has bagged three Guinness World Records for her tattoos — which cover almost her entire body — and body modifications. pic.twitter.com/nruJUVdgvc