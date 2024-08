Το μυστικό συστατικό των Ικαριωτών για μια μακρά και υγιή ζωή

Το όμορφο νησί της Ικαρίας δε φημίζεται μόνο για τις μαγευτικές παραλίες, τα ατέλειωτα γλέντια και τους αληθινούς ανθρώπους. Στο νησί έχουν βρει το μυστικό για μια μακρά και υγιή ζωή.

Στο νησί της Ικαρίας, που φημίζεται για τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που ξεπερνάνε τα 100 χρόνια ζωής, το μυστικό της μακράς και υγιούς ζωής είναι βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και τη διατροφή. Ένα συστατικό ξεχωρίζει ως ακρογωνιαίος λίθος του ικαριώτικου τρόπου ζωής: το σκόρδο. Γνωστό ως βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής, το σκόρδο είναι ένα ζωτικό μέρος της καθημερινής ζωής των ντόπιων.

Το σκόρδο είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα των κατοίκων του νησιού, ώστε περιλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε γεύμα.

Αλλά ο ρόλος του σκόρδου στη καθημερινή ζωή των Ικαριωτών, δεν είναι μόνο στην κουζίνα. Οι κάτοικοι του νησιού το χρησιμοποιούν ως φάρμακο, μια παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά.

