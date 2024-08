Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης σε πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Κίνας (vid)

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει την ισχυρή έκρηξη σε εμπορικό πλοίο που είχε δέσει σε λιμάνι της Κίνας.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο κινεζικό λιμάνι Ningbo Zhoushan.

Πρόκειται για το πλοίο «YM Mobility» διαχείρισης της Yang Ming το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο Ningbo Beilun Phase III Terminal όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει αποτυπώνεται το μέγεθος της έκρηξης, με ένα μεγάλο νέφος καπνού να σηκώνεται, ενώ συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στον αέρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των τοπικών αρχών, δεν έχουν καταγραφεί απώλειες.

Μια αναφορά από το China News Network πρόσθεσε ότι το σκάφος έχει ταυτοποιηθεί ως πλοίο ιδιοκτησίας της Ταϊβάν που πλέει υπό τη σημαία Λιβερίας και είχε ελλιμενιστεί στον τερματικό σταθμό Ningbo Beilun Phase III στο λιμάνι Ningbo-Zhoushan.

Το Ningbo-Zhoushan είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια στον κόσμο με περισσότερους από 1,25 δισεκατομμύρια τόνους φορτίου (σύμφωνα με μια έκθεση του 2022).

Το λιμάνι έχει περίπου 300 διαδρομές εμπορευματοκιβωτίων που συνδέουν πάνω από 600 λιμάνια σε διάφορες χώρες παγκοσμίως.

