Ο Sam Watson έγινε ο ταχύτερος αναρριχητής στον κόσμο, αλλά εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Αμερικανός αναρριχητής ταχύτητας Sam Watson απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ο ταχύτερος αναρριχητής στον κόσμο, καταρρίπτοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ και εξασφαλίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στο ολυμπιακό αγώνισμα της αναρρίχησης ταχύτητας ανδρών. Ο αξιοσημείωτος χρόνος των 4,74 δευτερολέπτων, στον μικρό τελικό, όχι μόνο του χάρισε μια θέση στο βάθρο, αλλά και ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, μόλις δύο ημέρες μετά την καθιέρωση του προηγούμενου.

Σε ένα άθλημα όπου τα περιθώρια είναι λεπτά σαν ξυράφι, το επίτευγμα του Watson είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Παρά την επίδοση που έσπασε το ρεκόρ του, ήταν ο Ινδονήσιος Veddriq Leonardo και ο Κινέζος Wu Peng που πάλεψαν για τις δύο πρώτες θέσεις. Ο Leonardo εξασφάλισε τελικά το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ινδονησίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, ενώ ο Wu κατέκτησε το ασημένιο.

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, νιώθω μεγάλη χαρά που φέρνω το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ινδονησία», εξέφρασε ο Leonardo μετά την ιστορική του νίκη.

