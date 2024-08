Ρωσίδα σκακίστρια άλειψε τα πιόνια με υδράργυρο για να δηλητηριάσει την παιδική αντίπαλό της (vid)

Το περιστατικό, το οποίο συγκέντρωσε ευρεία προσοχή αμαύρωσε τη φήμη μιας από τις πιο αξιοσέβαστες προσωπικότητες του αθλήματος και προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το μέχρι πού μπορεί να φτάσουν ορισμένα άτομα για να ξεκαθαρίσουν προσωπικούς λογαριασμούς.

Σε μια σοκαριστική τροπή των γεγονότων που προκάλεσε τριγμούς στην παγκόσμια σκακιστική κοινότητα, η Ρωσίδα πρωταθλήτρια σκακιού Amina Abakarova τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αντιμετωπίζει σοβαρές νομικές επιπτώσεις, αφού φέρεται να προσπάθησε να δηλητηριάσει την επί χρόνια αντίπαλό της, Umayganat Osmanova, πριν από έναν πολυαναμενόμενο αγώνα.

Η 43χρονη Abakarova κατηγορείται ότι επάλειψε με υδράργυρο -μια εξαιρετικά τοξική ουσία- τα πιόνια της Osmanova σε μια προμελετημένη πράξη εκδίκησης. Σύμφωνα με αναφορές, το κίνητρο πίσω από αυτή την επικίνδυνη πράξη ήταν μια προσωπική προσβολή για την οποία η Abakarova έτρεφε δυσαρέσκεια για χρόνια. Η ακριβής φύση της προσβολής παραμένει ασαφής, αλλά πηγές προσκείμενες στην υπόθεση αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια βαθιά προσωπική προσβολή που φούντωσε και μετατράπηκε σε επιθυμία για εκδίκηση.

Russia: Chess player Amina Abakarova poisoned her rival Umayganat Osmanova with mercury at a chess tournament in occupied Dagestan. Putin immediately fell in love with Abakarova. pic.twitter.com/MFDbutkDjy

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν η Osmanova, η οποία ήταν παιδική αντίπαλος της Abakarova, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία λίγο μετά την έναρξη του αγώνα. Οι υποψίες κινήθηκαν όταν οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν ίχνη υδραργύρου στα χέρια της και στην κυκλοφορία του αίματός της. Οι άμεσες έρευνες κατέδειξαν την Abakarova, η οποία συνελήφθη λίγο αργότερα. Έκτοτε ομολόγησε το έγκλημα, εκφράζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η επίθεση οφειλόταν στην ανάγκη να εκδικηθεί την προσβολή που τη στοίχειωνε για χρόνια.

A chess player is accused of poisoning her opponent during a tournament in Dagestan



• Amina Abakarova allegedly went to her opponent's table before the match and spilled mercury near the chessboard https://t.co/3O3wkKv2wR pic.twitter.com/DizJiSPUvv