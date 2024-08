Σε συμβολική πράξη, οι δύο Αμερικανίδες υποκλίθηκαν στην Andrade καθώς ανέβηκε για να παραλάβει το χρυσό της μετάλλιο.

Σε μια αξιοσημείωτη επίδειξη αθλητικού πνεύματος και αμοιβαίου σεβασμού, η Simone Biles και η Jordan Chiles υποκλίθηκαν στη Βραζιλιάνα Rebeca Andrade στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η αντιπαλότητα μεταξύ της Biles και της Andrade ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Η ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής την Biles, εξασφάλισε το χρυσό στο ομαδικό σύνθετο, με τη Βραζιλία να διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο. Στο ατομικό αγώνισμα του all-around και του άλματος, η Biles κατέκτησε το χρυσό και η Andrade το ασημένιο, αποδεικνύοντας τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο.

Ο τελικός των ασκήσεων εδάφους ήταν ένας έντονος αγώνας και με την ίδια την Biles να αναγνωρίζει την εξαιρετική απόδοση της Andrade . «Νομίζω ότι η Rebeca το πήρε αυτό», ακούστηκε να λέει η Biles περιμένοντας τη βαθμολογία της. Η πρόβλεψή της αποδείχθηκε ακριβής, καθώς η Andrade κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας της, η Biles συνεχάρη αμέσως την Andrade , δείχνοντας το αθλητικό της πνεύμα. Σε μια ισχυρή και συμβολική πράξη, υποκλίθηκαν στην Andrade καθώς ανέβηκε για να παραλάβει το χρυσό της μετάλλιο.

This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg