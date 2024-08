Το μυστήριο της «Μούμιας που ουρλιάζει»: Πέθανε πριν 3.500 χρόνια με το στόμα της ορθάνοιχτο

Πέθανε ουρλιάζοντας πριν από 3.500 χρόνια και το σώμα της έχει ταριχευτεί με το στόμα της ορθάνοιχτο, αποκαλύπτει η ανάλυση.

Μια αιγυπτιακή μούμια, έχει ονομαστεί ως η «Μούμια που ουρλιάζει» αφού βρέθηκε με ανοιχτό το στόμα και πιθανότατα πέθανε ουρλιάζοντας, πριν από 3.500 χρόνια, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μούμια ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1935, όταν μια αρχαιολογική αποστολή ανακάλυψε ένα ξύλινο φέρετρο που βρισκόταν κάτω από τον τάφο του αρχιτέκτονα Senmut, ο οποίος πέθανε το 1464 π.Χ.

Στο φέρετρο ήταν το μουμιοποιημένο σώμα μιας άγνωστης γυναίκας που φορούσε μια μαύρη περούκα και δύο δαχτυλίδια με σκαραβαίους σε ασήμι και χρυσό, αλλά αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τους αρχαιολόγους ήταν η έκφρασή της.

Συγκεκριμένα ήταν με το στόμα ορθάνοιχτο, σαν να θρηνούσε και της έδωσαν το όνομα «Screaming Woman».

Τώρα, οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει τις πιο προηγμένες επιστημονικές τεχνικές για να εξετάσουν τη μούμια και να μάθουν για τη ζωή και τον θάνατό της.

Οι προηγμένες τεχνικές σάρωσης αποκάλυψαν ότι η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη στραμμένη προς τα πάνω, με τα πόδια της τεντωμένα και τα χέρια της διπλωμένα πάνω από τη βουβωνική χώρα.

