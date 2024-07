Η σπουδαία αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Σιμόν Μπάιλς επέστρεψε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και έχει καθηλώσει τους πάντες με το εξωπραγματικό πρόγραμμα της.

Η ομάδα των ΗΠΑ κατέκτησε χθες (30/7) το χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό πρόγραμμα των γυναικών στην ενόργανη γυμναστική, με τη Σιμόν Μπάιλς να γνωρίζει καθολική αποθέωση από το κοινό που την παρακολούθησε.

Αυτό ήταν ο 5ο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για την καταπληκτική 27χρονη γυμνάστρια η οποία επέστρεψε στην κορυφή μετά τα 4 χρυσά στους Αγώνες του Ρίο, καθότι στο Τόκιο είχε πάρει το αργυρό στο ομαδικό και ένα χάλκινο στη δοκό ισορροπίας.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησαν οι Ιταλίδες που έκαναν εξαιρετικές εκτελέσεις στις ασκήσεις τους, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν ξανά οι Βραζιλιάνες κατακτώντας το χάλκινο. Στον αντίποδα, απογοήτευσε η ομάδα της Κίνας που αν και ήταν απ’ τα φαβορί για τα μετάλλιο κατετάγη μόλις στην 6η θέση.

Η 27χρονη Μπάιλς και οι συμπαίκτριές της εντυπωσίασαν και στα τέσσερα αγωνίσματα στο άλμα, το μονόζυγο, τη δοκό ισορροπίας και τις επιδείξεις εδάφους.

Η εξωπραγματική επίδοση της Μπάιλς στο έδαφος έκανε όλους τους θεατές να αναρωτηθούν στα social media αν με ύψος 1,42 μέτρα μπορεί να φτάσει τη στεφάνη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του τελικού της προγράμματος στο έδαφος, φάνηκε να πηδάει στα 3,5 μέτρα! Η κορυφή της στεφάνης είναι 3,05 μέτρα πάνω από το έδαφος. Συνεπώς, όλοι αναρωτιούνται αν μπορεί η Σιμόν Μπαίλς να καρφώσει;

Like everyone else, we were AMAZED by Simone Biles’ performance for the Women’s Team Final for @USAGym! 🇺🇸 Simone Biles is 4 feet and 8 inches tall, but her total jump height is 12 FEET! That means she can jump as high as one of our giraffes, Wendy! Next time you come and see… pic.twitter.com/HJMQEbPTat