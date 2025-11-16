YouTuber συνελήφθη στη Φλόριντα μετά τον σάλο από «ταπεινωτικό» σκηνικό σε γάμο

Ο YouTuber Jack Doherty συνελήφθη στη Φλόριντα με κατηγορίες για ναρκωτικά και αντίσταση κατά των αρχών, λίγους μήνες μετά τον σάλο από τη φάρσα σε γάμο στο Λας Βέγκας.

Ο γνωστός YouTuber, Jack Doherty, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά όχι για κάποια φάρσα, αλλά για τη σύλληψή του στη Φλόριντα με κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.

Ο 22χρονος δημιουργός περιεχομένου, ο οποίος έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα με τις ακραίες του «ζωντανές» μεταδόσεις, έγινε γνωστός τον περασμένο Νοέμβριο όταν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετατρέποντας μια γαμήλια τελετή στο Λας Βέγκας σε φάρσα. Τότε, είχε μεταδώσει live το περιστατικό, κατά το οποίο κατηγορήθηκε ότι ταπείνωσε δημόσια τη σύντροφό του, το μοντέλο του OnlyFans McKinley Richardson, αποσύροντας αιφνιδιαστικά ένα προγαμιαίο συμβόλαιο την ώρα της τελετής.

«Η Shawty δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα αν χωρίσουμε, ακόμη κι αν την απατήσω» ακουγόταν να λέει στο βίντεο, συμπληρώνοντας πως σε περίπτωση απιστίας εκείνης «θα του χρωστούσε 10 εκατομμύρια δολάρια» και ότι θα έπαιρνε «το 100% των εσόδων της από το OnlyFans». Η τελετή, ευτυχώς για την Richardson, δεν είχε νομική ισχύ.

Η σύλληψη στο Μαϊάμι και η «πανηγυρική» αποφυλάκιση

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ο Doherty οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ. Σύμφωνα με τη New York Post, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή ελεγχόμενης ουσίας, κατοχή μαριχουάνας και αντίσταση κατά των αρχών.

Όπως συνηθίζει, ο YouTuber δεν έχασε χρόνο: κατέγραψε την εμπειρία, από τη διαδικασία της εγγύησης μέχρι τη στιγμή της αποφυλάκισής του, δημοσιεύοντας τα πάντα στο Instagram. Σε βίντεο που ανέβασε, κρατούσε μια πλαστική σακούλα με τα προσωπικά του αντικείμενα, ανάμεσά τους και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ. Φέρεται μάλιστα να είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς να του επιτρέψουν να παραδώσει το ρολόι του σε φίλο πριν περάσει τις χειροπέδες.

«Είμαι ελεύθερος άνθρωπος, πάμε! Το NBC σταμάτησε!» φώναζε στην κάμερα, δείχνοντας ανθρώπους που, όπως είπε, γνώρισε στο κρατητήριο. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 3.500 δολάρια και καταβλήθηκε άμεσα.

Αντιδράσεις από το κοινό

Ο Doherty, που μετρά πάνω από 28 εκατ. ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα, ανέβασε αργότερα και εορταστικό βίντεο στο Instagram, γράφοντας: «Βγήκα από αυτή τη φυλακή πολύ γρήγορα». Οι χρήστες, ωστόσο, δεν εμφανίστηκαν εξίσου ενθουσιασμένοι. Πολλοί τον προέτρεψαν να αλλάξει πορεία πριν είναι αργά, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν ότι θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο για μερικά views.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ