ΛΕΞ και Λόγος Τιμής στο Off The Hook Festival!

Λόγος Τιμής και ΛΕΞ στη σκηνή του φετινού Off The Hook Festival!

To φετινό Off The Hook Festival, που θα γίνει στο Athens Olympic Complex (ΟΑΚΑ) στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου, πλησιάζει.

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτελούν το απόλυτα εκρηκτικό line up στο ετήσιο – πλέον - ραντεβού μας στο πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival! Δύο μέρες ασταμάτητης μουσικής με ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities και χορταστικά merchandise stands!

Ας μιλήσουμε όμως για δύο εμφανίσεις - ορόσημα που έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε για πρώτη φορά στο ίδιο φεστιβάλ. Ένα σχήμα και έναν καλλιτέχνη που αποτελούν δύο από τα επιδραστικότερα ονόματα, με δύο από τα μεγαλύτερα fan bases στην Ελλάδα.

Φυσικά αναφέρομαι στους Λόγος Τιμής και τον ΛΕΞ. Το κουαρτέτο από την Αθήνα και ο Θεσσαλονικιός ράπερ αποτελούν πλέον το μέσο έκφρασης για χιλιάδες κόσμου.

«Δανείζουν» τη φωνή τους σε κάθε κοινωνικά σκεπτόμενο και μέσα από τις ρίμες τους μας θυμίζουν ότι είμαστε ζωντανοί.

Οι Λόγος Τιμής μετρούν λίγο παραπάνω από 11 χρόνια στη συγκεκριμένη μουσική σκηνή και έχουν κυκλοφορήσει ήδη 5 δυνατούς δίσκους. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους τιτλοφορείται «Ψυχή», κυκλοφόρησε το 2023 και στην παρουσίασή του album, αυτό το ιδιαίτερο group έβαλε φωτιά στο Γήπεδο της Ριζούπολης, συγκεντρώνοντας 18.000 άτομα. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, η παρέα συνεχίζει να μεγαλώνει, με 25.000 άτομα να τραγουδούν μαζί με τους ΛΤ στο ΟΑΚΑ, σε μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν γίνει στην ιστορία της rap.

Για τους Λόγος Τιμής rap σημαίνει ανθρωπιά, συμπερίληψη και αλληλεγγύη. Και όχι στα λόγια. Έμπρακτα. Έξι από τα πιο γνωστά κομμάτια τους οπτικοποιήθηκαν και αποδόθηκαν στη νοηματική ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα ομιλίας και ακοής. Με πορεία συνεχώς ανοδική αποτελούν σημείο αναφοράς στο δυναμικό κοινό του αύριο, τους νέους που έχουν άποψη και μάχονται για τη μετάβαση από το εγώ στο εμείς. Τα αρχικά Λ Τ είναι πλέον παντού. Σε μπλουζάκια, σε σημαίες, όταν περπατάς στον δρόμο και στις συναυλίες.

Κοινός παρονομαστής στη μουσική των Λόγος Τιμής και του Λεξ είναι η κοινωνική ευαισθησία χωρίς περίτεχνους ρομαντισμούς και ο εύστοχος τρόπος που θίγουν τα θέματα της ζωής μας. Αναγωγή στο σήμερα, κοινωνικός σχολιασμός, στερεότυπα μίας άρρωστης κοινωνίας ακούγονται δυνατά και αποτινάσσονται με τον πιο εκρηκτικό τρόπο.

Ο ΛΕΞ είναι «εδώ» από το 1999. Η ελληνική rap σκηνή τον γνώρισε 20 χρόνια πριν ως μέλος του θρυλικού συγκροτήματος Βόρεια Αστέρια, αλλά και από τα Ανάποδα Καπέλα, το rap ντουέτο με τον Μικρό Κλέφτη. Από το 2010 ακολουθεί σόλο καριέρα και για αρχή μας προσφέρει το “Ταπεινοί και Πεινασμένοι”, θα μπορούσε να το πει κανείς ένα από τα πιο εμβληματικά solo άλμπουμ της σκηνής. Ένας επιδραστικός δίσκος που έσκασε απρόσμενα και μέσα από αυτόν απλά και ταπεινά συστήθηκε ως ένας από εμάς. Ακολούθησαν το 2XXX (2018) και το Metro (2022). Και στις δύο επόμενες δουλειές του ο ΛΕΞ επιβεβαίωσε πως γράφει μουσική για όλους. Έχει οδηγό το βίωμα, απενοχοποιεί την απελπισία, ραπάρει σε πρώτο πρόσωπο και καταφέρνει να μας μιλά παράλληλα για τη γειτονιά μα και τον κόσμο όλο. Άλλωστε αυτό είναι η πραγματική rap, η αποδοχή της αλήθειας. Ο ΛΕΞ δημιουργεί εκείνο το λυτρωτικό συναίσθημα του να ανήκεις κάπου, λέει δυνατά αυτά που σκεφτόμαστε και δεν ξέρουμε πώς και πού να τα πούμε.

Ραντεβού λοιπόν στο Off The Hook Festival την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, γιατί η ιστορία πίσω από τις ρίμες, είναι η δική σου ιστορία.

INFO

OFF THE HOOK FESTIVAL 2024

Παρασκευή 6 & Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Complex

Εισιτήρια: offthehook.gr

@Photo credits: Ζήσης Τσούμπος