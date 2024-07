Ολλανδός επιστήμονας προειδοποιεί την Ελλάδα να είναι σε επιφυλακή για μεγάλο σεισμό

Ο ερευνητής με αναρτήσεις του προειδοποιεί την Ελλάδα να είναι σε επιφυλακή για μεγάλο σεισμό.

O Ολλανδός ερευνητής Φρανκ Χούγκερμπετς έκανε δυο αναρτήσεις και προειδοποιεί την Ελλάδα να είναι σε επιφυλακή για μεγάλο σεισμό.

Ο ερευνητής από το ολλανδικό ινστιτούτο «Solar System Geometry Survey», είχε προβλέψει τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Τότε είχε κάνει μια ανάρτηση στην οποία ανέφερε «αργά ή γρήγορα θα γίνει ένας σεισμός περίπου 7,5 Ρίχτερ σε αυτή την περιοχή (Νότια-Κεντρική Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβανος)».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

Τώρα προειδοποιεί την Ελλάδα να είναι σε επιφυλακή και αναφέρει στις αναρτήσεις του:

«Η Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο. Ενώ στην Ελλάδα γίνονται σεισμοί άνω των 6 Ρίχτερ ανά 2 χρόνια, δεν έχει σημειωθεί τέτοια δόνηση από το 2021. Τελευταία φορά που τα Δωδεκάνησα είχαν μεγάλο σεισμό ήταν πριν από τέσσερα χρόνια», τονίζει στην μια ανάρτηση.

#Greece and #Dodecanese Islands could be more at risk right now. While Greece has a M 6 roughly every 2 years, it has now been over 3 years (03-03-2021) since the last one occurred. Last time Dodecanese Islands had a larger earthquake was 4 years ago (30-10-2020). pic.twitter.com/gqNJSM2ddW