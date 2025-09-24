Αρχαία τατουάζ αποκαλύπτονται σε κατεψυγμένο τάφο στη Νότια Σιβηρία

Η μούμια βρέθηκε στην οροσειρά Altai, όπου το ψυχρό και ξηρό κλίμα του μόνιμου παγετού διατήρησε το σώμα σε εξαιρετική κατάσταση.

Μια γυναίκα μούμια, θαμμένη σε παγωμένο έδαφος στη νότια Σιβηρία για περισσότερα από 2.000 χρόνια, αποκάλυψε πρόσφατα λεπτομερή τατουάζ, χάρη σε τεχνολογίες υπέρυθρης απεικόνισης υψηλής ανάλυσης.

Η ανακάλυψη, μέρος μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Antiquity, προσφέρει νέα στοιχεία για τις τεχνικές και το νόημα της αρχαίας τατουάζ τέχνης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr