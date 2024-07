Πώς το Apple Watch έσωσε τη ζωή ενός σέρφερ

Έχοντας επίγνωση των κινδύνων που εγκυμονούσε η μάχη με το κύμα, ο κάτοικος της Νέας Νότιας Ουαλίας επέτρεψε στο ρεύμα να τον παρασύρει πέρα από τους κυματισμούς, μια στρατηγική που συχνά συνιστάται για να αποφύγει τις παλίρροιες

Σε μια αξιοσημείωτη απόδειξη της σύγχρονης τεχνολογίας, ένας surfer από την Αυστραλία διασώθηκε αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα, χάρη στη γρήγορη σκέψη του και τη χρήση του Apple Watch του.

Ο Rick Shearman, 49 ετών, μοιράστηκε την οδυνηρή εμπειρία του με το Australian Broadcasting Corporation, περιγράφοντας πώς η σωτήρια ψηφιακή συσκευή του επέτρεψε να καλέσει βοήθεια. «Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι μπόρεσα να χρησιμοποιήσω αυτή την τεχνολογία για να σώσω τη ζωή μου», δήλωσε ο Shearman.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας πρωινής συνεδρίας στην παραλία Tallow Beach στο Byron Bay. «Έφαγα μερικά μεγάλα στο κεφάλι και έμεινα κάτω για λίγο», αφηγήθηκε. «Άρχισα να πανικοβάλλομαι λίγο και να παθαίνω κράμπες κάτω από το νερό».

The surfer was dragged half a mile from shore after being caught in a current. https://t.co/fRPjylfYoZ