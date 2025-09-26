Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο 44χρονος βγάζει από την τσάντα καραμπίνα και την πυροβολεί εξ επαφής σε κλιμακοστάσιο, την ώρα που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της και εκλιπαρούσε για τη ζωή της.

Κάμερα ασφαλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης Καχρανμαρμαράς στην Τουρκία κατέγραψε τη δολοφονία μιας 42χρονης από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της.

Η άγρια δολοφονία της 42χρονης έγινε την Τετάρτη στον χώρο, όπου εργαζόταν η γυναίκα. Στο βίντεο ντοκουμέντο που διέρρευσε σε τουρκικά μέσα φαίνεται ο δράστης να μπαίνει στο γραφείο της πρώην συζύγου του, κρατώντας μια μαύρη τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.

