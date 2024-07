Επεισόδιο των Simpsons αποσύρθηκε μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ (vid)

Ο Independent ανέφερε ότι το Channel 4 έκανε την αλλαγή για να αποφύγει τους αλλόκοτους παραλληλισμούς και την πιθανή αναλγησία σε μια περίοδο εθνικού σοκ.

Σε μια αναπάντεχη τροπή των γεγονότων, ένα επεισόδιο των «Simpsons» αποσύρθηκε από την προβολή του Channel 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από το σοκαριστικό περιστατικό σε προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ. Το επεισόδιο, με τίτλο «Lisa the Iconoclast», το οποίο προβλήθηκε αρχικά το 1996, επρόκειτο να είναι μέρος ενός μαραθωνίου της 7ης σεζόν την Κυριακή 14 Ιουλίου. Ωστόσο, λόγω της ανησυχητικής ομοιότητάς του με το γεγονός που συνέβη πριν δύο ημέρες, αντικαταστάθηκε σιωπηλά με ένα διαφορετικό επεισόδιο της 30ης σεζόν, το «Baby You Can't Drive».

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια. Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ από μια ταράτσα, τραυματίζοντας τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ ένας εθελοντής πυροσβέστης που βρισκόταν στο πλήθος σκοτώθηκε και άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά. Ο δράστης, που αναγνωρίστηκε ως ο 20χρονος Thomas Matthew Crooks, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ελεύθερους σκοπευτές των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκονταν στο σημείο.

Το εν λόγω επεισόδιο των «Simpsons» περιλαμβάνει μια πλοκή όπου η Lisa Simpson ανακαλύπτει ότι ο ιδρυτής της γενέτειράς της, του Springfield, ήταν ένας δολοφόνος πειρατής που κάποτε προσπάθησε να σκοτώσει τον George Washington και περιφρονούσε τους πολίτες της πόλης. Σε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή σκηνή, η Lisa στέκεται σε μια εξέδρα, ενώ ένας υπάλληλος της αστυνομίας σε μια ταράτσα την σημαδεύει. Η οπτική ομοιότητα με την απόπειρα δολοφονίας στη συγκέντρωση του Τραμπ οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί το επεισόδιο από το πρόγραμμα.

Ο ένοπλος, Thomas Matthew Crooks, αποκαλύφθηκε ότι ήταν εγγεγραμμένος Ρεπουμπλικάνος που είχε αγοράσει 50 σφαίρες πριν από το περιστατικό. Οι αναφορές αναφέρουν επίσης ότι ο Crooks είχε απορριφθεί από την ένταξή του στη λέσχη σκοποβολής του λυκείου του, προσθέτοντας ένα επίπεδο τραγικής ειρωνείας στην κατάσταση.

Ο Independent ανέφερε ότι το Channel 4 έκανε την αλλαγή για να αποφύγει τους αλλόκοτους παραλληλισμούς και την πιθανή αναλγησία σε μια περίοδο εθνικού σοκ.