Πυρά σε προεκλογική συγκέντρωση του υποψηφίου προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

Εκπυρσοκροτήσεις ακούστηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, με τον μεγιστάνα να υψώνει τη δεξιά του γροθιά καθώς συνοδευόταν σε όχημα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη σημαντικών προσώπων.

Σε βίντεο που μεταδιδόταν απευθείας, ήταν ορατό αίμα στο δεξί του αυτί.

Possible gunshots at former President Trump's rally in Butler, PA. Secret Service escort Trump off the stage. pic.twitter.com/ckqyjF3S97