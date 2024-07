O εφευρέτης του κύβου του Rubik αποκάλυψε σε πόσο χρόνο μπορεί να λύσει το εμβληματικό παζλ (vid)

Η δημιουργία του Ernő Rubik συνεχίζει να προκαλεί και να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, οι πιο απλές ιδέες μπορούν να έχουν τον πιο βαθύ αντίκτυπο.

Πενήντα χρόνια πριν, στο ταπεινό περιβάλλον του διαμερίσματος της μητέρας του στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, ένας νεαρός καθηγητής ονόματι Ernő Rubik έγραψε ιστορία οριστικοποιώντας το πρωτότυπο αυτού που θα γινόταν ένα από τα πιο εμβληματικά παζλ στον κόσμο: ο κύβος του Rubik.

Ο Rubik, ο οποίος τότε δίδασκε στο Τμήμα Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων, είχε μια βαθιά γοητεία για τη γεωμετρία. Οι αρχικές του προσπάθειες να δημιουργήσει μια στερεή, τρισδιάστατη δομή με κινητά και εναλλάξιμα στρώματα ήταν γεμάτες προκλήσεις. Ωστόσο, μετά από μήνες επιμονής, τα κατάφερε, όχι με εμπορικές προθέσεις, αλλά καθαρά από περιέργεια. «Το έφτιαξα απλώς για την περιέργειά μου», αποκάλυψε ο Rubik σε μια βιντεοκλήση με την The Post.

