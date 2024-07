Οι Κοινοί Θνητοί στο Gazzetta: «Η τέχνη είναι υποστηρικτική στις κοινωνικές αλλαγές, εξεγέρσεις» (vid)

Η μπάντα που λέει πάντα την αλήθεια, την Τετάρτη 10 Ιουλίου θα βρεθεί στη σκηνή της Τεχνόπολης. Και ξέρετε κάτι; Θα γίνει χαμός!

Την επόμενη Τετάρτη, 10 Ιουλίου, θα γίνει χαμός στην Τεχνόπολη! Ναι, ναι, γίνονται διάφορα πράγματα εκεί. Εορταστικές συναθροίσεις (σ.σ πολύ κομψό αυτό), αξιοπερίεργες επιχειρηματικές κινήσεις (σ.σ αινιγματικό) και φυσικά συναυλίες. Και εδώ μπαίνουν οι Κοινοί Θνητοί. Όσοι τους ξέρετε, και είστε πολλοί, γνωρίζετε τι κάνουν τα παλικάρια. Όσοι δεν τους έχετε μάθει, ευκαιρία είναι να τους βάλετε στις μουσικές σας προτιμήσεις. Ανεβάζουν τη διάθεση, ψυχαγωγούν, ξεσηκώνουν, κάνουν φασαρία που δεν χάνεται σαν περαστικό σύννεφο. Η μπάντα με το πολύμορφο μουσικό ύφος παίζει παθιασμένα, χαρούμενα, δυνατά, αληθινά. Στη σκηνή της Τεχνόπολης, που θα γεμίσει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα ανέβουν πολλοί φίλοι τους και επί τρεις ώρες θα κρατάνε τη λάμψη της νύχτας ζωηρή. Σε αυτή την μπάντα ισχύει το ένας για όλους και όλοι για έναν. Αρκεί, λοιπόν, να μιλήσει ένας και όλοι μιλάνε. Το ίδιο έγινε και τώρα. Οι Κοινοί Θνητοί μίλησαν στο Gazzetta και αναφέρθηκαν στο επικείμενο live, στην πίστη τους να λένε την αλήθεια, στον τρόπο δημιουργία τους… Αρχές Οκτωβρίου βγάζουνε νέο δίσκο -Είδηση! Είδηση!- που θα λέγεται Γινόμενο. Το Νοέμβριο θα γίνουν τα live-παρουσιάσεις. Μέχρι τότε, φροντίστε να βρεθείτε στην Τεχνόπολη. Θα γίνει χαμός!

Σε λίγες ημέρες ανεβαίνετε στη σκηνή της Τεχνόπολης και η φράση «Με όπλο την αλήθεια και την πένα» σας συνοδεύει. Πόσο δύσκολο είναι να λες την αλήθεια σήμερα; Αυτό κάνετε πάντα;

Βασικό μας μέλημα, από την αρχή, ήταν να λέμε αυτά που πιστεύουμε, να καταδικάζουμε τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, την αδικία. Ολο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει τα όρια του σπιτιού μας και έχει βρει κάποιο κοινό. Το βλέπουμε στις συναυλίες μας. Το να λέμε την αλήθεια το έχουμε στο μυαλό μας και ως υποχρέωση απέναντι στο εαυτό μας και τον κόσμο.

Μήπως αυτό γίνει πιεστικό για σας;

Δεν είναι πιεστικό, όχι. Μας αρέσει που το κάνουμε. Και πιεστικό να γίνει δεν το θεωρούμε κακό, είναι καλή πίεση.

Όταν ξεκινάτε να φτιάξετε ένα κομμάτι, ένα δίσκο, έχετε στο μυαλό σας «πρέπει να πούμε αλήθειες»;

Σίγουρα δεν θα κρύψουμε τίποτα, δεν θα κουκουλώσουμε κάτι που πρέπει να αναδειχθεί. Αυτά που μας «πνίγουνε», τα λέμε.

Ζείτε μες την κοινωνία και βλέπετε τι γίνεται.

Ακριβώς! Δεν θα πούμε ποτέ κάτι στρογγυλεμένα. Αυτό το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

«Τις ίδιες ανάγκες έχουμε να καλύψουμε και εμείς και το κοινό μας»

Σας έχει κάνει ποτέ παράπονο το κοινό; Να σας πουν «α, γι’ αυτό δεν είπατε κάτι».

Όχι, το αντίθετο! Μερικοί μας λένε γιατί δεν βγάζετε κάποιο ερωτικό κομμάτι; Το λένε ενώ έχουμε τέτοια κομμάτια και γράφουμε κι άλλα.

Με το κοινό ποια είναι η σχέση σας; Σας βοηθάει; Πρέπει να το ακούτε;

Ναι, μας βοηθάει. Τα περισσότερα κομμάτια δεν τα γράφουμε εμείς, αλλά ο κόσμος. Φυσικά ζητάνε πράγματα, όμως εμείς στεκόμαστε πιο πολύ στα κοινωνικοπολιτικά. Γενικά έχουμε πολύ καλή σχέση με το κοινό μας.

Όταν φτιάχνετε ένα κομμάτι το μυαλό σας είναι και στο κοινό;

Ναι, εννοείται! Τις ίδιες ανάγκες έχουμε να καλύψουμε και εμείς και το κοινό μας.

Θέλετε να συνομιλήσετε μαζί του.

Προφανώς.

«Δεν αρκούν τα λόγια»

Η πένα είναι όντως πιο δυνατή από το ξίφος;

Δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι υποστηρικτική στις κοινωνικές αλλαγές, εξεγέρσεις. Σίγουρα είναι σημαντική η τέχνη και κάποιους τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν ορισμένα πράγματα. Παρ’ όλα αυτά, από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τρελά πράγματα.

Μπορεί να κινητοποιήσει;

Είναι το πρώτο βήμα. Γι’ αυτό και γίνονται συναυλίες αλληλεγγύης για πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα διαχρονικά. Παράδειγμα οι πόλεμοι. Ο κόσμος κινητοποιείται λόγω της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Δεν ξεκινάνε όλα από τις λέξεις, τις ιδέες; Οι στίχοι σας έχουν ιδιαίτερη δύναμη.

Ναι, γιατί στηρίζονται πάνω στις ιδέες μας. Ωστόσο, χρειάζεται και ανάλογη πράξη, ενέργεια. Δεν αρκούν τα λόγια.

Συνεπώς, αυτά που λέτε τα κάνετε και πράξη. Το λέω γιατί έχω ακούσει για καλλιτέχνες της ραπ που άλλα λένε κι άλλα κάνουνε.

Και μένα η εμπειρία μου από τον χώρο αυτή είναι.

Εσείς το έχετε αποφύγει αυτό.

Προσπαθούμε. Κανείς δεν είναι τέλειος. Σίγουρα, όμως, δεν λέμε άλλα κι άλλα κάνουμε.

«Θα παίξουμε τρεις ώρες σερί!»

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το live στην Τεχνόπολη; Να περάσετε καλά; Να γεμίσει ο χώρος;

Είναι δύσκολο να γεμίσει, είναι μεγάλος χώρος. Είχαμε παίξει και πέρυσι στην Τεχνόπολη. Από την πώληση, βέβαια, μαθαίνουμε ότι θα είναι καλύτερα φέτος. Έχουμε ετοιμάσει ένα γεμάτο πρόγραμμα. Θα παίξουμε τρεις ώρες σερί! Δεν θα υπάρχει opening act, όμως θα έχουμε πολλούς guests. Έχουμε κλείσει σχεδόν όλους όσους έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Μπορούμε να πούμε ονόματα;

Όσοι έχουμε βγάλει κομμάτι μαζί τους θα είναι εκεί. Ας πούμε Το Σφάλμα, ο Δημήτρης Μυστακίδης, κ.α.

Το μουσικό σας ύφος διαθέτει διαφορετικά στοιχεία. Ροκ, χιπ-χοπ, παραδοσιακά. Πώς προέκυψε; Είστε και έξι άτομα στην μπάντα, έτσι;

Ναι, full band είναι έξι. Το ύφος προέκυψε από τις διαφορετικές μουσικές αφετηρίες που έχει ο καθένας. Δεν ακούμε, βέβαια, όλοι ένα είδος. Σίγουρα, όμως, όλοι μας είμαστε πιο κοντά σε κάποιο. Ο καθένας, λοιπόν, έβαλε το στοιχείο του. Άλλος λίγο πιο παραδοσιακό, άλλος λίγο πιο χιπ-χοπ, άλλος λίγο πιο μέταλ. Ε, όλα αυτά τα μπλέξαμε και βγήκε το ύφος μας. Αυτό είναι και το ωραίο ξέρεις.

Στην αρχή δεν φοβηθήκατε μήπως γίνει αχταρμάς;

Όταν πάει να ξεφύγει κάτι το καταλαβαίνεις. Πάντα υπάρχει μια χρυσή τομή που μας λέει μέχρι εκεί.

Τις καλλιτεχνικές διαφωνίες σας πώς τις λύνετε;

Δεν έχουμε σοβαρές διαφωνίες. Όταν κάνουμε λάθος το καταλαβαίνουμε. Κι αν δεν το καταλάβουμε με την πρώτη, παίζοντας θα το καταλάβουμε.

Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να επιμείνει;

Όχι, δεν έχει συμβεί ποτέ.

Στο στιχουργικό κομμάτι πώς λειτουργείτε;

Στο στιχουργικό έχει να κάνει με το προσωπικό στοιχείο του καθενός που γράφει. Έχει τύχει να διορθώσουμε κάποιο στίχο. Να έχει γράψει, δηλαδή, κάποιος κάτι που δεν έχει καταλάβει.

Αφορούσε κακή γλώσσα ή περνούσε λάθος μήνυμα;

Θα πέρναγε λάθος μήνυμα. Αυτό έχει γίνει μια-δυο φορές.

Δεν έχετε, όμως, σκληρή γλώσσα, βρισιές.

Όχι, όχι. Απλώς κάποια φράση μπορεί να παρεξηγηθεί το νόημά της.

«Σε κάποιες διοργανώσεις έχουμε φάει πόρτα λόγω του πολιτικού μας στίχου»

Έχετε αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο από το κοινό; Να παρεξηγήσουν κάτι δικό σας και να σας κάνουν επίθεση.

Ναι, έχει γίνει μια φορά στα social media. Μια κοπέλα είχε σχολιάσει κομμάτι μας που αφορούσε στα δικαιώματα των γυναικών, το Αγγο. Το είχε εκλάβει ως υποτιμητικό για τις γυναίκες.

Έχει πάει αυτό και σε άλλο επίπεδο; Κάποιο γκρουπ που δεν σας γουστάρει και να ψάχνει αφορμή να σας επιτεθεί. Μια εταιρεία.

Μας έχει τύχει με κάτι τύπους που ανεβάσανε στη σελίδα τους το Του έθνους πατριώτη. Αυτοί έμειναν μόνο στον τίτλο, δεν κατάλαβαν τι έλεγε το κομμάτι. Ε, αυτή η ομάδα ήταν εθνικιστική. Βάλανε το τραγούδι με ελληνικές σημαίες, στρατό κτλ.

Και τους είπατε να το κατεβάσουν;

Ναι. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα από το κομμάτι. Ήταν προσβολή και για εμάς και για το κομμάτι. Και το κατέβασαν τελικά. Μάλλον ήταν πολύ αφελείς. Όσον αφορά τις εταιρείες που ανέφερες, σε κάποιες διοργανώσεις έχουμε φάει πόρτα λόγω του πολιτικού μας στίχου. Έχει γίνει σε δύο περιπτώσεις και το ξέρουμε πολύ καλά. Για μας, βέβαια, αυτό είναι τιμή.

Είναι πολύ ωραίο που παίρνετε θέση, είστε στη σωστή πλευρά. Όπως και να χει όμως, πρέπει να επιβιώσετε, έτσι; Απ’ όλο αυτό που κάνετε κάτι βγάζετε.

Σε σχέση με άλλους μουσικούς έχουμε το εξής πλεονέκτημα: η μουσική για μας είναι χόμπι. Όλοι κάνουμε κάτι άλλο, εργαζόμαστε τα πρωινά, τις καθημερινές και έχουμε τη μουσική ως διέξοδο. Στον ελεύθερο χρόνο μας θα γράψουμε τραγούδια, κάποια σαββατοκύριακα θα πάμε σε συναυλίες… Αυτό μας δίνει την ελευθερία να πούμε χεστήκαμε που δεν παίξαμε στο τάδε φεστιβάλ. Δεν μας λείψει το φαΐ την άλλη μέρα, ούτε θα πάθουμε τίποτα.

Ναι, αλλά και εσείς δεν παίζετε δωρεάν. Δεν μπορείς να πεις ότι είστε ανεξάρτητοι.

Δεν υπάρχει ανεξάρτητη σκηνή, δεν το πιστεύουμε αυτό.

Εσείς, βέβαια, τα κάνετε όλα μόνοι σας. Γράφετε, ηχογραφείτε μόνοι σας.

Ναι, έτσι είναι. Δεν είμαστε, όμως, ανεξάρτητοι, ούτε ανήκουμε στο underground. Προφανώς και είμαστε εξαρτώμενοι οικονομικά. Βάζουμε χρήματα σε όλο αυτό που κάνουμε, έτσι; Επίσης, πρέπει να βγάλουμε χρήματα για να τα βάλουμε στη μουσική μας. Καθώς έχει μεγαλώσει η μπάντα, έχουμε φτιάξει ένα ταμείο και ό,τι παίρνουμε από συναυλίες, πέρα από την πληρωμή μας, τα βάζουμε στην άκρη για να αγοράσουμε εξοπλισμό, να μοιράσουμε το υλικό μας, να καλύψουμε τα έξοδα σ’ ένα live που δεν πήγε καλά… Ξέρεις, δεν πάνε πάντα όλα καλά. Αν παίζεις στην επαρχία είναι διαφορετικά. Άλλο Τεχνόπολη, άλλο επαρχία.

«Τα ντιλ των δισκογραφικών είναι γελοία και υποτιμητικά για τον καλλιτέχνη»

Τώρα που είπες επαρχία. Είναι διαφορετικό το κοινό σε σχέση με αυτό των μεγάλων αστικών κέντρων;

Αρχικά, η διαφορά είναι στον αριθμό, έτσι; Μετά είναι τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής, διατροφής. Πολλές φορές δεν βγαίνουν ούτε αυτά!

Το κοινό εκεί αντιδρά διαφορετικά; Εισπράττετε μεγαλύτερη αγάπη;

Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές που πάμε στην επαρχία έχουμε θετική έκπληξη από το κοινό.

Περιμένετε λιγότερο κόσμο…

… και έρχεται περισσότερος!

Έχετε παίξει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Βλέπετε, για παράδειγμα, διαφορές στην Βόρεια Ελλάδα; Το ρωτάω γιατί λένε ότι εκεί το πολιτικό/κοινωνικό τοπίο είναι πιο συντηρητικό.

Το συντηρητικό είναι σχετικό. Αυτό που λες έχει να κάνει με το τι ψηφίζουμε στις εκλογές.

Ναι, βάσει δημοσκοπήσεων λένε ότι στη Β. Ελλάδα είναι πιο συντηρητικά τα πράγματα.

Εμείς παίξαμε στη Δράμα και κάναμε μια πολύ καλή συναυλία, γεμάτο μαγαζί και δεν το περιμέναμε καν.

Απ’ όλα τα κομμάτια της δουλειάς ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία; Πώς θα φτιαχτούν τα κομμάτια; Πώς θα γίνει η διανομή; Μήπως επαναλαμβάνεστε στο κοινωνικό/πολιτικό;

Στο δημιουργικό πεδίο δεν έχουμε θέμα μέχρι στιγμής. Μας βγαίνουν εύκολα τα κομμάτια. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στη διαχείριση του χρόνου. Πώς θα βρεθούμε όλοι μαζί, πότε θα πάμε να γράψουμε το τάδε όργανο και πού… Στα διαδικαστικά είναι η δυσκολία, όχι στην ουσία. Αυτό γίνεται γιατί, όπως είπαμε πριν, όλοι έχουμε κι άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Τη διανομή την κάνετε μόνοι σας;

Ναι. Έχουμε κανάλι στο Youtube, έχουμε και μια πλατφόρμα που διανέμει σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify, AppleMusic… Τα βινύλια μας τα τυπώνουμε και τα διανέμουμε εμείς… Γενικά είμαστε πολύ D.I.Y [σ.σ Do It Yourself]

Αυτό παίζει πολύ, έτσι; Άλλοι το κάνουν από άποψη και άλλοι γιατί δεν μπορούν διαφορετικά. Πιστεύω ότι κάποιοι θα ήθελαν να υπάρχει μια εταιρεία να τους βοηθάει.

Κοίτα, το να γίνει το D.I.Y αυτοσκοπός δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Επειδή, όμως, τα ντιλ των δισκογραφικών είναι γελοία και υποτιμητικά για τον καλλιτέχνη, έχουμε πει ότι από εμάς δεν θα βγάλουν ούτε ένα ευρώ.

Καθαρή εκμετάλλευση.

Είναι αισχρή όμως.

Πάντα έτσι ήταν.

Πάντα έτσι ήταν και παντού έτσι είναι. Εχουμε μιλήσει με εταιρεία που ήθελε όλα τα κομμάτια μας, ήθελε να πάνε τα δικαιώματα σε αυτήν! Στην ουσία ήθελε να αποκόψει τον καλλιτέχνη, εμάς, από το έργο του. Το μόνο που μας δίνανε ήταν το εφτά τοις εκατό των κερδών! Αυτό τι είναι; Για πες.

Οι επίσημοι φορείς δεν στηρίζουν, έτσι;

Όπως οι εταιρείες σκέφτονται τον εαυτό τους, έτσι και αυτοί.

Άρα, το ότι υπάρχετε με τον τρόπο σας είναι δύσκολο.

Ναι.

Εσείς και κάποιοι άλλοι, λίγοι, Το Σφάλμα ας πούμε, είστε εξαίρεση.

Εμείς είχαμε την τύχη να ακουστούμε και είμαστε χαρούμενοι για την εξέλιξη της μπάντας. Ο Αντώνης [σ.σ Το Σφάλμα] πάει καλά το τελευταίο διάστημα. Εντούτοις, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που κάνουν αξιόλογη δουλειά και απλά δεν έχει γίνει το κλικ για να γίνουν γνωστοί.

Για τις εταιρείες, τα ΜΜΕ, υπάρχει μόνο το κέρδος; Αυτό τους οδηγεί;

Ε, ναι!

Εσείς, όμως, τώρα πια είστε γνωστοί. Γιατί να μη σκεφτεί κάποιος «να τους φέρουμε αυτούς, θα βγάλουμε λεφτά»;

Αυτό γίνεται, αλλά το έχουμε κερδίσει μέσα στα χρόνια, έτσι; Έχουμε δείξει ότι μπορούμε μόνοι μας και μετά έρχεται αυτό που λες.

Η νοοτροπία αυτή, να βγει μόνο κέρδος, στα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, πώς εξηγείται; Είναι καθαρά μέρος του συστήματος;

Το θεωρούν κι αυτό πεδίο κερδοφορίας και θέλουν να το αφαιμάξουν. Δεν είναι κάτι περίεργο.

Αν και είναι ρομαντικό, σκέφτομαι «ακόμα κι αυτό πρέπει να το εκμεταλλεύονται;».

Μα, εδώ εκμεταλλεύονται ακόμα και τη φιλανθρωπία!

Παίζετε σε πολλές συναυλίες αλληλεγγύης, ενίσχυσης. Πώς εξασφαλίζετε ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί που πρέπει;

Όπου έχουμε συμμετάσχει για πολιτικούς, κοινωνικούς, λόγους ξέρουμε σίγουρα που πάμε και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι τα χρήματα, τρόφιμα, φάρμακα και ό,τι άλλο θα πάνε εκεί που πρέπει.

Να σε ρωτήσω κάτι, υποθετικό, που είχα ρωτήσει και Το Σφάλμα. Αν όλα έφτιαχναν, σταματούσε η εκμετάλλευση, είχαμε αταξική κοινωνία, πώς θα συνεχίζατε εσείς; Θα εξακολουθούσατε να παράγετε κοινωνικό/πολιτικό έργο;

Το ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην κοινωνία δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει η εξέλιξή της. Λες ότι θα σταματήσει η εκμετάλλευση. Πολύ σημαντικό. Υπάρχουν, ωστόσο, κι άλλοι τομείς στην κοινωνία που μπορούν να εξελιχθούν. Αν καταργηθεί η εκμετάλλευση, μπορούμε να φτιάξουμε τα πολιτιστικά πράγματα, έτσι; Μπορούμε να γράφουμε τραγούδια για το πόσο καλό είναι να γράφεις θέατρο και να ακούς μουσική. Η εξέλιξη δεν σταματάει. Οι ανάγκες πληθαίνουν. Να προσπαθήσουμε, λοιπόν, να καλύψουμε την ανάγκη να μην γίνονται πόλεμοι, που είναι και επίκαιρο. Σε αυτό είμαστε πίσω. Δεν μπορεί το 2024 να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν γίνεται να σκοτώνονται παιδιά στην Παλαιστίνη. Θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει με αυτό ως ανθρωπότητα. Αν το καταφέρουμε αυτό, μπορούν να γίνουν πολλά ωραία πράγματα.

Δισκογραφικά ετοιμάζετε κάτι; Έχω μετρήσει έξι άλμπουμ, σωστά;

Ναι ετοιμάζουμε. Σωστά μετράς. Είναι λίγο περίεργο αυτό με τον αριθμό των δίσκων που υπάρχουν στις πλατφόρμες. Κάποια στιγμή κάναμε κάτι σινγκλ και τα μαζέψαμε σε ένα δίσκο…

Ψάχνοντας στο σάιτ σας είδα έξι. Στις πλατφόρμες είναι λιγότεροι.

Τα κάναμε αχταρμά στην αρχή.

Πότε θα βγει ο νέος δίσκος;

Θα βγει μετά το καλοκαίρι, στις αρχές Οκτωβρίου και θα έχει δέκα κομμάτια. Θα είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτά που έχουμε βγάλει ως τώρα. Εντάξει, δεν θα είναι ολοκληρωτική αλλαγή, αλλά σίγουρα θα δώσουμε μια άλλη οπτική.

Υπάρχει τίτλος;

Ναι. Ο τίτλος θα είναι Γινόμενο και το λέμε πρώτη φορά. Τον Νοέμβριο θα γίνουν οι παρουσιάσεις του δίσκου. Ένα live στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Το ένα στο Κύτταρο και το άλλο στον Μύλο. Να πούμε και κάτι ακόμα για τη συναυλία στην Τεχνόπολη. Έχουμε κάνει παραλλαγές διάφορων κομματιών που μας αρέσουν. Έχουμε πάρει τραγούδια άλλων καλλιτεχνών που γουστάρουμε και τα έχουμε συνδέσει με δικά μας. Θα είναι ένα ποτ πουρί. Πρώτη φορά θα παίξουμε κομμάτια άλλων σε live μας. Θα παίξουμε Black Sabbath, Prodigy… Το έχουμε μπλέξει ωραία το πράγμα.

Ευχαριστώ πολύ.

Και εμείς.

*Οι Κοινοί Θνητοί σε Spotify, YouTube, Instagram και στο σάιτ τους.

INFO

Κοινοί Θνητοί + Very Special Guests

«Με όπλο την αλήθεια και την πένα»

Τετάρτη 10/7, 21:00, στην Τεχνόπολη

Διάρκεια: 180 λεπτά.

Εισιτήρια στο more.com